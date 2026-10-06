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Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:00 έως τις 18:00 σήμερα, 06/10.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή, ιδιαίτερα τα ορεινά, το εσωτερικό αλλά και περιοχές στα βορειοδυτικά του νησιού.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Η ένταση της βροχής τοπικά αναμένεται να φτάσει περίπου τα 35 χιλιοστά την ώρα.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

ΑΡ.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: 65

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 1300 ΜΕΧΡΙ: 1800 T.X. 06/10/2026 pic.twitter.com/n3pdpHuTo3 — CYMET (@CyMeteorology) October 6, 2026

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