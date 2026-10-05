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Βροχές ακόμη και καταιγίδα αναμένονται σήμερα, αλλά και τις ερχόμενες ημέρες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την περιοχή μας επηρεάζει, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ασταθής αέρια μάζα.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές ώρες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο.