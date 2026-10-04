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Έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (04/10).

Πολίτες ξεκίνησαν ήδη να αναρτούν βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στα οποία αποτυπώνεται το βροχερό σκηνικό.

Εξάλλου, κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχύ από τις 03:30 το πρωί της Κυριακής έως τις 18:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί.

Κατά τη διάρκεια καταιγίδας είναι πιθανό να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται.

Η ένταση της βροχής τοπικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αργότερα στα παράλια αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές αναμένονται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.