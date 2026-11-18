Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέες εξαγορές στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας εξετάζει η Eurobank, παράλληλα με την απόκτηση της βουλγαρικής Fibank, διατηρώντας κεφαλαιακά περιθώρια για μελλοντικές επενδύσεις. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Φωκίων Καραβίας, σε έκτακτη ενημέρωση αναλυτών, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €750 εκατ. αποσκοπεί στη διατήρηση της χρηματοδοτικής ευελιξίας, χωρίς να επηρεάζεται ο στόχος διανομής του 55% των κερδών στους μετόχους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται συμπληρωματικές εξαγορές μικρότερης κλίμακας, κυρίως στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, όπου η Eurobank δραστηριοποιείται στην ιδιωτική τραπεζική. Προϋπόθεση, σύμφωνα με τον κ. Καραβία, είναι οι αποτιμήσεις των πιθανών στόχων να βρίσκονται σε λογικά επίπεδα.

Η συμφωνία για τη Fibank

Η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει αρχικά το 65% της First Investment Bank (Fibank) έναντι €650 εκατ., ενώ στη συνέχεια θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές.

Η Bulgarian Development Bank έχει δεσμευθεί να προσφέρει το ποσοστό συμμετοχής της, περίπου 18%.

Η συνολική αποτίμηση της Fibank ανέρχεται σε περίπου €1 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 95% της ενσώματης λογιστικής αξίας της.

Η χρηματοδότηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με €250 εκατ. από πλεονάζοντα κεφάλαια και €750 εκατ. από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 κοντά στο 14%, με περιθώριο περίπου 80 μονάδων βάσης πάνω από τον εσωτερικό στόχο της.

Ετήσια κέρδη €190 εκατ. και συνέργειες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank, η εξαγορά αναμένεται να προσθέσει περίπου €190 εκατ. στα ετήσια καθαρά κέρδη, μετά την πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών.

Οι εξοικονομήσεις κόστους προβλέπεται να ξεπεράσουν τα €70 εκατ. ετησίως μετά από φόρους, με ορίζοντα υλοποίησης το 2029.

Παράλληλα, η διοίκηση αναμένει αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών κατά 12% και των κερδών ανά μετοχή κατά 7%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Fibank, συνολικής αξίας περίπου €625,6 εκατ. στο τέλος του 2025. Η συμφωνία προβλέπει αναπροσαρμογή του τιμήματος εάν προκύψουν κέρδη από την πώληση δύο επενδυτικών ακινήτων.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας

Η συνένωση Fibank και Postbank αναμένεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας, με ενεργητικό €25,5 δισ., καταθέσεις €19,9 δισ. και καθαρά δάνεια €15,2 δισ.

Η Eurobank βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στους περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες της Fibank.

Η απόκτηση του 65% αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η νομική συγχώνευση προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Capital.gr