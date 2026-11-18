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Τη συνέχιση των τουρκικών δραστηριοτήτων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων που επικαλείται η Άγκυρα στη «Γαλάζια Πατρίδα» και την «Ουράνια Πατρίδα» υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ (Yaşar Güler). Όπως ανέφερε, οι ενέργειες της χώρας του πραγματοποιούνται «στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των εθνικών συμφερόντων».

Μιλώντας στην επιτροπή σχεδιασμού και προϋπολογισμού της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις δραστηριότητές της για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στη «Γαλάζια Πατρίδα» και την «Ουράνια Πατρίδα», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά της συμφέροντα, σύμφωνα με το ankahaber.net.

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Ελλάδα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιθυμεί την αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω διαλόγου και τη μετατροπή του Αιγαίου σε περιοχή ειρήνης και συνεργασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τουρκία λαμβάνει τα απαραίτητα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα απέναντι στις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Λαμβάνουμε τα αναγκαία διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα απέναντι στις μονομερείς πρωτοβουλίες της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και απέναντι σε απόπειρες αγνόησης των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας.

Πράγματι, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους πραγματοποιήθηκαν 20 κρατικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και 25 στο Αιγαίο, οι οποίες περιλάμβαναν παρεμπόδιση, ελέγχους και προειδοποιήσεις προς πλοία που δραστηριοποιούνταν χωρίς άδεια στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας μας.

Όσον αφορά το Κυπριακό, βασική μας προτεραιότητα είναι η προστασία της κυριαρχικής ισότητας, του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος και των νόμιμων δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, υπερασπιζόμαστε αποφασιστικά τα δικαιώματα της χώρας μας και των ομοεθνών μας απέναντι στις δραστηριότητες της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει την επιρροή της με εξωτερική υποστήριξη, αγνοώντας τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Δεν επιτρέπουμε τη δημιουργία τετελεσμένων.

Ως Τουρκία, στο πλαίσιο των εγγυητικών μας δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και των ιστορικών μας ευθυνών, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, καθώς και να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο».

protothema.gr