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Η εξάρθρωση ενός δικτύου που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία Ισραηλινού στελέχους εταιρείας με έδρα την Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση Ιρανών, η οποία ανακοινώθηκε χθες Τρίτη 17 Νοεμβρίου, αναδεικνύει, σύμφωνα με άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στους Times of Israel, ένα ολοένα σοβαρότερο κενό ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιχειρήσεων που αποδίδονται στην Τεχεράνη και οι οποίες, σύμφωνα με αναλυτές, βασίζονται ολοένα περισσότερο στη στρατολόγηση εγκληματικών οργανώσεων για την πραγματοποίηση επιθέσεων στο εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών συνεργάζονταν από τις αρχές του 2026, με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας (ANB) και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) να συμβάλλουν στην εξάρθρωση του δικτύου.

Συνελήφθησαν πέντε πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, τέσσερις στα Σκόπια και ένας στην Ελλάδα, ο οποίος στη συνέχεια εκδόθηκε στη γειτονική χώρα, ενώ ένας έκτος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται, η ομάδα ενεργούσε υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού υπηκόου Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέ, ο οποίος περιγράφεται ως συνεργάτης του ιρανικού καθεστώτος και συνδέεται με τον διαβόητο βαρόνο ναρκωτικών Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι.

Στόχος ήταν η δολοφονία ενός Ισραηλινού στελέχους εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με τα μέλη του δικτύου να έχουν ήδη πραγματοποιήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες και να έχουν οργανώσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη.

Κατά τις έρευνες στις εγκαταστάσεις και στους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι ύποπτοι, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, πυρομαχικά, χειρόγραφες σημειώσεις και χάρτες στους οποίους είχαν επισημανθεί συγκεκριμένες τοποθεσίες που συνδέονταν με τον σχεδιασμό της επίθεσης.

Οι ρίζες της ιρανικής παρουσίας στα Βαλκάνια και ο πόλεμος της Βοσνίας

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο των Times of Israel, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται στην ανάλυσή της ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως η πιο πρόσφατη εκδήλωση μιας ιρανικής παρουσίας στα Βαλκάνια που έχει τις ρίζες της σε δίκτυα τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η αρχική διείσδυση ιρανικών μηχανισμών στην περιοχή τοποθετείται στην περίοδο του πολέμου της Βοσνίας, μεταξύ 1992 και 1995. Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ισραηλινό μέσο, μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) χρησιμοποίησαν βαλκανικά δίκτυα διακίνησης για να διοχετεύσουν περίπου 14.000 τόνους οπλισμού στις βοσνιακές μουσουλμανικές δυνάμεις, μέσω Κροατίας, από τον Μάιο του 1994 έως τον Ιανουάριο του 1996.

Οι διαδρομές λαθρεμπορίου που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του πολέμου φέρονται να επέτρεψαν στην Τεχεράνη να οικοδομήσει μακροχρόνιες διασυνδέσεις με δίκτυα πληροφοριών και οργανωμένου εγκλήματος. Κατά την ίδια εκτίμηση, οι περιφερειακές αρχές δεν κατάφεραν ποτέ να εξαρθρώσουν πλήρως αυτές τις δομές, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα δίκτυα να εξακολουθούν να αποτελούν δυνητικό εργαλείο για ιρανικές επιχειρήσεις.

Οι Ισραηλινοί σε Ελλάδα και Κύπρο και η αυξανόμενη απειλή

Η γεωγραφική σημασία των Βαλκανίων για την ιρανική δράση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της αυξανόμενης παρουσίας Ισραηλινών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο, σχεδόν 20.000 Ισραηλινοί θεωρούν πλέον την Κύπρο τόπο κατοικίας τους. Παράλληλα, μεταξύ 2021 και 2024 καταγράφηκαν 3.851 μεταβιβάσεις ακινήτων και συμβόλαια αγοραπωλησίας που αφορούσαν Ισραηλινούς αγοραστές, μόνο στις περιοχές της Λάρνακας, της Πάφου και της Λεμεσού.

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 10.000 Ισραηλινοί εκτιμάται ότι εγκαταστάθηκαν μετά το 2023, στο πλαίσιο του κύματος αναχωρήσεων από το Ισραήλ.

Η παρουσία αυτών των πληθυσμών σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την ανάλυση των Times of Israel, δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις ασφαλείας, καθώς οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη περιοχή στην οποία μπορούν να οργανώνουν επιχειρήσεις μέσω τρίτων.

Κεντρικό χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής είναι η αξιοποίηση εγκληματικών οργανώσεων ως ενδιάμεσων, ώστε να δυσχεραίνεται η άμεση σύνδεση μιας επίθεσης με την Τεχεράνη.

Το συγκεκριμένο μοντέλο φαίνεται να επεκτείνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ερευνητές έχουν καταγράψει 54 ιρανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό μεταξύ 2021 και 2024, από τις οποίες οι 16 περιλάμβαναν τη συμμετοχή προσώπων με εγκληματική δραστηριότητα.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 έχει καταγράψει 25 σχέδια επιθέσεων που συνδέονται με το Ιράν και είχαν ως στόχο κατοίκους της χώρας από τον Ιανουάριο του 2022. Οι σχετικές έρευνες οδήγησαν σε περισσότερες από 50 συλλήψεις μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο αρθρογράφος.

Γιατί τα Βαλκάνια έχουν στρατηγική σημασία για τη Δύση

Πέρα από τον άμεσο κίνδυνο για πολίτες, η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη δυτική άμυνα.

Οι βαλκανικές χώρες ελέγχουν κρίσιμους χερσαίους και εναέριους διαδρόμους που συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Κεντρική Ευρώπη, ενώ στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο υποστηρίζουν σημαντικές δυτικές αμυντικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, η παρουσία ισχυρών εγκληματικών δικτύων σε χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία δημιουργεί, σύμφωνα με την ανάλυση, πρόσφορο έδαφος για τη στρατολόγηση τοπικών συνεργατών από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Η υπόθεση του Νοεμβρίου του 2026 παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεθόδου, ενώ παρά την αποτελεσματικότητα που έχουν επιδείξει η Μοσάντ και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες ασφαλείας σε επιμέρους επιχειρήσεις, η απουσία ενός μόνιμου, θεσμοθετημένου μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών δημιουργεί επικίνδυνα κενά.

Τα κενά αυτά, όπως εκτιμάται στην ανάλυση, μπορούν να αξιοποιηθούν από δίκτυα που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία χώρες.

Η πρόταση για μόνιμο κέντρο συνεργασίας με τη Μοσάντ στη Λευκωσία

Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, ο αρθρογράφος των Times of Israel προτείνει τη δημιουργία ενός μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού πληροφοριών με έδρα τη Λευκωσία, υπό την ονομασία Balkan Counter-Proxy Fusion Cell.

Πρόκειται για μια προτεινόμενη δομή συνεργασίας, με βασικό συντονιστικό ρόλο για τη Μοσάντ και συμμετοχή εξειδικευμένων αξιωματικών-συνδέσμων από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και επιλεγμένων υπηρεσιών της Αλβανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας.

Στόχος της προτεινόμενης δομής θα ήταν η μετατροπή της περιστασιακής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών σε ένα διαρκές σύστημα συντονισμού για τον εντοπισμό απειλών.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται από το μέσο η διατήρηση κοινής λίστας παρακολούθησης προσώπων που φέρονται να συνδέονται με εγκληματικά δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν ιρανικές επιχειρήσεις.

Η προτεινόμενη συνεργασία θα περιλάμβανε επίσης την αξιοποίηση και συσχέτιση ταξιδιωτικών, χρηματοοικονομικών και επικοινωνιακών δεδομένων, βάσει κοινά συμφωνημένων πρωτοκόλλων, με σκοπό τον ταχύτερο εντοπισμό υπόπτων και τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με την πρόταση, οι συμμετέχουσες υπηρεσίες θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται σε ενδείξεις επικείμενων απειλών μέσα σε ώρες αντί για μήνες.

Παράλληλα, προβλέπεται η περιοδική συμμετοχή στελεχών σε κοινά προγράμματα εκπαίδευσης, με έμφαση στον εντοπισμό εγκληματικών δικτύων που λειτουργούν για λογαριασμό ξένων κρατών και στη χαρτογράφηση των διασυνδέσεών τους.

Κοινές επιχειρησιακές ομάδες κατά των εγκληματικών δικτύων

Πέρα από τον συντονισμό των υπηρεσιών πληροφοριών, η ανάλυση εισηγείται τη δημιουργία κοινών ομάδων για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που φέρονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι του Ιράν.

Οι ομάδες αυτές, με την προτεινόμενη ονομασία Joint Proxy Disruption Units, θα επικεντρώνονταν σε πρόσωπα όπως ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι και στους τοπικούς συνεργάτες τους.

Το γράφημα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας για το δίκτυο που λειτουργούσε με εντολές από το Ιράν με στόχο πρόσωπο στην Ελλάδα

Η πρόταση των Times of Israel περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων για τις χρηματοδοτικές ροές, την ακίνητη περιουσία και τα δίκτυα υλικοτεχνικής υποστήριξης που φέρονται να αξιοποιούνται από ιρανικούς μηχανισμούς.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι εμπλεκόμενες χώρες θα μπορούσαν να συντονίζουν νομικές ενέργειες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών και τη σύλληψη υπόπτων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα εθνικά νομικά πλαίσια.

Στο προτεινόμενο μοντέλο, η Μοσάντ θα παρείχε τεχνική και πληροφοριακή υποστήριξη, ενώ οι υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές των βαλκανικών χωρών θα αναλάμβαναν τις συλλήψεις εντός της επικράτειάς τους.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανάλυσης, ο συγκεκριμένος καταμερισμός αρμοδιοτήτων θα αύξανε το κόστος χρήσης εγκληματικών συνεργατών για την Τεχεράνη, περιορίζοντας παράλληλα τη δυνατότητά της να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις που πραγματοποιούνται από τρίτους.

Το σχέδιο «Βαλκανική Ασπίδα» με τεχνητή νοημοσύνη

Μια τρίτη πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας, υπό την ονομασία Balkan Periphery Shield, με στόχο τον εντοπισμό απειλών πριν αυτές εκδηλωθούν.

Το σχέδιο θα συνδύαζε ομάδες ταχείας ανταπόκρισης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση ασυνήθιστων δραστηριοτήτων στις συνοριακές διελεύσεις, στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ Ιράν, Τουρκίας και χωρών της περιοχής.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία μιας μόνιμης ομάδας προσομοίωσης απειλών, με τη συμμετοχή της Μοσάντ και βαλκανικών υπηρεσιών ασφαλείας. Η ομάδα αυτή, με προτεινόμενη ονομασία Mossad-Balkan Red Cell, θα πραγματοποιούσε ανά τρίμηνο ασκήσεις βασισμένες σε υποθετικά σενάρια δράσης ιρανικών δικτύων μέσω τρίτων.

Σκοπός θα ήταν η αξιολόγηση της ετοιμότητας των τοπικών υπηρεσιών, η χρήση ρεαλιστικών δεδομένων στις ασκήσεις και η βελτίωση των δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο έγκαιρος εντοπισμός ύποπτων μετακινήσεων προτού τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φτάσουν στην ελληνική ή την κυπριακή επικράτεια θα μπορούσε να επιτρέψει την αποτροπή επιθέσεων σε πρώιμο στάδιο, αντί οι αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις αφού έχει ήδη οργανωθεί ένα σχέδιο δολοφονίας.

protothema.gr