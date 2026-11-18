Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση 20χρονου ασιατικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για την άγρια δολοφονία 44χρονης από το Βιετνάμ και την απόπειρα φόνου 40χρονης συμπατριώτισσάς της, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος, ο οποίος ανακρίνεται στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας, φέρεται να είναι το πρόσωπο που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης να απομακρύνεται από την πολυκατοικία όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ», οι ανακριτές είχαν επικεντρώσει τις έρευνές τους σε συγκεκριμένο πρόσωπο ασιατικής καταγωγής, αναζητώντας μαρτυρίες και οπτικό υλικό που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίησή του.

Μάλιστα, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης πλησίον της πολυκατοικίας φέρεται να κατέγραψε ανδρική φιγούρα να απομακρύνεται από το σημείο. Ωστόσο, η χαμηλή ποιότητα της καταγραφής δεν επέτρεπε την ασφαλή αναγνώριση του προσώπου, με τους ανακριτές να εξασφαλίζουν πρόσθετο οπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, όταν γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος.

Κατά τις εξετάσεις που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος που οδηγούσαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου βρέθηκε νεκρή η 44χρονη, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα φέρεται να λειτουργούσε ως ινστιτούτο μασάζ, ενώ οι ανακριτές εξετάζουν τόσο τις επαφές των δύο γυναικών όσο και στοιχεία που παραλήφθηκαν από τον χώρο.

Η 40χρονη, η οποία επέζησε της επίθεσης, νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με τη μαρτυρία της να θεωρείται καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ύποπτο πρόσωπο ανακρίνεται στο ΤΑΕ Λευκωσίας, αναφέροντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.