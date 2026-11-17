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Σε τρεις κατευθύνσεις στρέφονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας για τη διαλεύκανση του άγριου φονικού με θύμα 44χρονη από το Βιετνάμ και της απόπειρας φόνου κατά 40χρονης συμπατριώτισσας της.

Αρχικά ψάχνουν στα τηλέφωνα των δύο γυναικών για να διαπιστωθεί με ποιους συνομιλούσαν και κυρίως με ποιους ήρθαν σε επαφή τις τελευταίες ώρες πριν το διπλό έγκλημα. Παράλληλα, επικεντρώνονται στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής. Το τρίτο σημείο που θα είναι και καθοριστικό, αφορά στην επιζήσασα η οποία βρίσκεται ακόμα σε καταστολή και πιθανόν αύριο Τετάρτη να επιχειρήσουν οι γιατροί να την αποσυνδέσουν από τον αναπνευστήρα.

Στην περίπτωση που η τραυματισμένη καταφέρει και μιλήσει στους ανακριτές τότε εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και εξελίξεις ως προς το πρόσωπο που προέβη στο άγριο έγκλημα, σφαγιάζοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας βαριά δεύτερη. Πάντως, φαίνεται πως κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης το οποίο βρίσκεται πλησίον της πολυκατοικίας στην οποία διαπράχθηκε το έγκλημα, κατέγραψε μια ανδρική φιγούρα να απομακρύνεται, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση λόγω της κακής ποιότητας του βίντεο.

Όμως, ανακριτές του ΤΑΕ έχουν παραλάβει βίντεο από κλειστά κυκλώματα της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Αντωνίου, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί εκ νέου το πρόσωπο αυτό την ώρα που κινείται, είτε πεζό είτε με όχημα. Παράλληλα, από τις εξετάσεις έχει διαπιστωθεί ότι το ινστιτούτο μασάζ που διατηρούσαν οι δύο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας διαφημιζόταν σε γνωστή ιστοσελίδα, αφού εντοπίστηκαν σε κινητό φωτογραφίες από δημοσιεύσεις.

Σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί μαρτυρία για τον τρόπο λειτουργίας του ινστιτούτου, έχει παραληφθεί από το διαμέρισμα ατζέντα, στην οποία πιθανόν να υπάρχει το πελατολόγιο. Η ατζέντα είναι στα βιετναμέζικα, γι’ αυτό και μεταφράζεται, ώστε να εντοπιστούν πελάτες οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews από αρμόδια αστυνομική πηγή, οι έρευνες του ΤΑΕ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και σε πολλά μέτωπα, ώστε να εντοπιστεί μαρτυρία που να δείχνει το πρόσωπο που κατάφερε με απίστευτη μανία τα φονικά χτυπήματα σε μια γυναίκα και τραυμάτισε κρίσιμα δεύτερη.

Ως γνωστό, το διπλό έγκλημα συνέβη στις 11.30 το βράδυ του Σαββάτου όταν εντοπίστηκε τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος. Σε έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες οδηγούσαν σε διαμέρισμα. Εκεί βρήκαν την 44χρονη αναίσθητη στο πάτωμα, με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.