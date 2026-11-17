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Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Πάφου, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Πάφου από άνδρα ηλικίας 76 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2025, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail και άλλης πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων, ο 76χρονος ήρθε σε επικοινωνία με άλλα πρόσωπα, με τα οποία συμφώνησε να παράσχει ο ίδιος βοήθεια σε ένα από τα εν λόγω πρόσωπα, για θέματα οικονομικής φύσης.

Κατόπιν οδηγιών και καθοδήγησης των εν λόγω προσώπων, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2026, ο 76χρονος προχώρησε σε μεταφορές χρηματικών ποσών, συνολικού ύψους περίπου €231,504 από τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε, προς άγνωστους του τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 76χρονου, τα άγνωστα πρόσωπα του απέστελλαν διαδικτυακούς συνδέσμους, οι οποίοι εμφανίζονταν να προέρχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και παρουσίαζαν εικονικές καταθέσεις, μετατροπές χρημάτων σε κρυπτονομίσματα, καθώς και δήθεν σημαντικά κέρδη από επενδύσεις.

Αφού ο 76χρονος διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί, προχώρησε χθες σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία, με αφορμή και αυτή την υπόθεση, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό. Επισημαίνεται ότι, η παροχή σε άλλα πρόσωπα, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται.

Σε σχέση με τη διενέργεια διαδικτυακών συναλλαγών, το κοινό προτρέπεται να συνεργάζεται μόνο με αδειοδοτημένες και αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους και να επαληθεύει πάντοτε την αξιοπιστία των προσώπων ή οργανισμών με τους οποίους συναλλάσσεται.