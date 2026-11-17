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Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας 2026, η Σχολή Φιλοσοφίας Λάρνακας (ΣΦΙΛ) και το Ίδρυμα «Μεσόγειος» (Πρόληψη και Υγεία) διοργανώνουν μια ξεχωριστή φιλοσοφική εκδήλωση αφιερωμένη στον ιδρυτή του Στωικισμού, Ζήνωνα Κιτιέα, με τίτλο «Ο Ζήνων επιστρέφει στην πόλη του».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, από τις 19:00 έως τις 21:00, στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας (Φανερωμένης 62).

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τη διαχρονική αξία της Στωικής φιλοσοφίας και τη σημασία της στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Μέσα από έναν γόνιμο διάλογο μεταξύ πανεπιστημιακών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και μαθητών, η εκδήλωση θα αναδείξει τη φιλοσοφία του Ζήνωνα ως πολύτιμο εργαλείο εσωτερικής ισορροπίας και ψυχικής ανθεκτικότητας στην καθημερινή ζωή.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

• 19:00 – 19:15 | Έναρξη Εκδήλωσης & Χαιρετισμοί:

o Δρ. Κυριάκος Βερεσιές, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Μεσόγειος»

o Δρ. Αντρέας Αντζουλής, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων, Υπεύθυνος Μαθήματος Φιλοσοφίας-Λογικής

o κ. Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας

• 19:15 – 19:30 | Ο Στωικισμός στο Σχολείο – Παρουσίαση εργασιών μαθητών και μαθητριών Λυκείων της επαρχίας Λάρνακας:

o Σωτήρης Κορομηλάς (Λύκειο Αραδίππου)

o Φανή Αγιαννίδη & Αριάδνη Παυλικκά (Λύκειο Αραδίππου)

o Εμμέλεια Ιωάννου & Έλενα Λιάκου (Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας)

o Μιχαήλ Άγγελος Τόπακα Ελευθερίου & Αντρέας Λάμπρου (Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας)

o Μαρίλια Τενεκετζίδη (Παγκύπριο Λύκειο)

• 19:30 – 20:00 | Κεντρική Ομιλία:

o «Από τη στωική απάθεια στα πάθη του ρομαντισμού: δύο κοσμοείδωλα και η μορφή της πραγματικότητας» – Κυριάκος Δημητρίου, Καθηγητής Ιστορίας των Ιδεών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

• 20:00 – 20:10 | Εισήγηση:

o «Ο Ζήνων και η Στωική αντιμετώπιση της ατυχίας» – Δρ. Γαβριήλ Ευαγγέλου, Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα

• 20:10 – 20:20 | Εισήγηση:

o «Ο Ζήνων ο Κιτιεύς και η Στωική θεώρηση του Εαυτού» – Δρ. Ανδρέας Τίφας, Νοσηλευτικός Λειτουργός Α’ Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Διδάσκων Larnaca College

• 20:20 – 20:30 | Εισήγηση:

o «Το Στωικό γήρας – η τελευταία απόλαυση της ζωής» – Δρ. Έλσα Νικολαΐδου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΑΠΘ, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας

• 20:30 – 20:40 | Εισήγηση:

o «Ζήνων Κιτιεύς και η σύγχρονη τέχνη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η δύναμη του Στωϊκού.» – Δρ. Κυριάκος Βερεσιές, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Philips University, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Μεσόγειος» και ιδρυτής του «Κήπου της Λύσης»

• 20:40 – 21:00 | Σύνοψη – Συζήτηση:

o Συντονισμός: κ. Αγγέλα Καϊμακλιώτη, Πρόεδρος Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.