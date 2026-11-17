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Στην κατάσταση της μικρότερης αδελφής του Στυλιανού, της οποίας το μάγουλο, σύμφωνα με τη λογοθεραπεύτριά του, ήταν τόσο πρησμένο ώστε να έχει φτάσει στα όρια της παραμόρφωσης, αλλά και στην απουσία γονικής υποστήριξης για τις μαθησιακές ανάγκες του οκτάχρονου τότε Στυλιανού, επικεντρώθηκε μέρος της αντεξέτασης της μάρτυρος, κατά τη συνέχιση της δίκης για τον θάνατο του 14χρονου.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης Άγγελος Ιωάννου, δικηγόρος της μητέρας, και Βίκτωρας Ακάμας, ο οποίος εκπροσωπεί την τρίτη κατηγορούμενη, λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αμφισβήτησαν επιμέρους αναφορές της λογοθεραπεύτριας, θέτοντας ζητήματα αξιοπιστίας της μαρτυρίας, γονικής φροντίδας και τήρησης των διαδικασιών ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατά την αντεξέταση από τον Άγγελο Ιωάννου, η λογοθεραπεύτρια αναφέρθηκε στην κατάσταση της μικρότερης αδελφής του Στυλιανού, την οποία είχε αντικρίσει σε πολυθεματική συνάντηση. «Το μάγουλό της ήταν παραμορφωμένο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι, κατά την άποψή της, αυτό συνέβη επειδή η μόλυνση είχε εξαπλωθεί σε τέτοιο σημείο και η μητέρα δεν είχε μεταφέρει το παιδί στον γιατρό.

Ο συνήγορος υπέβαλε ότι η μητέρα είχε ήδη μεταφέρει τη μικρή στον γιατρό και ότι το παιδί είχε λάβει αντιβίωση, με τη μάρτυρα να απαντά ότι αυτό ενδεχομένως να συνέβη μετά την πολυθεματική. Ερωτηθείς από τον συνήγορο πως γνώριζε ότι το παιδί δεν πήγε στον γιατρό, η μάρτυρας υποστήριξε ότι τους το είχε αναφέρει η ίδια η μητέρα όταν ερωτήθηκε.

«Το μονίμως αφορούσε μόνο τον Στυλιανό»

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε την περιγραφή ότι τα παιδιά ήταν «μονίμως ακάθαρτα», με τη μάρτυρα να αναγνωρίζει ότι ο χαρακτηρισμός μπορούσε να αποσυρθεί για τα μικρότερα αδέλφια του Στυλιανού καθώς τα είχε δει κάποιες φορές. «Να το αποσύρω, ναι, αλλά σας ξαναλέω, όσες φορές τα έχω δει ήταν ακάθαρτα», απάντησε, επιμένοντας ότι ο Στυλιανός ήταν μονίμως αφρόντιστος.

Ο κ. Ιωάννου υπέβαλε επίσης ότι υπήρχε αντίφαση μεταξύ των αναφορών «σε κάθε μάθημα», «πολλές φορές» και «αρκετές φορές», σχετικά με τη συχνότητα με την οποία ο Στυλιανός ανέφερε πως ήταν νηστικός. «Το πολλές φορές στο δικό μου μυαλό αντικατόπτριζε το δύο φορές την εβδομάδα που τον έβλεπα», απάντησε η μάρτυρας.

«Τον ενήλικα δεν τον είχα με τον Στυλιανό»

Στη μαθησιακή πρόοδο του Στυλιανού στάθηκε ο Άγγελος Ιωάννου, διερωτώμενος πώς ένα παιδί που, σύμφωνα με τη μάρτυρα, στερούνταν επαρκούς τροφής και ύπνου αλλά την ίδια ώρα μπορούσε να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στη λογοθεραπεία. Η ίδια εξήγησε ότι η πρόοδος αφορούσε τους συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους που είχαν τεθεί, ώστε να βοηθηθεί το παιδί χωρίς να βιώνει ματαίωση.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις λογοθεραπευτικές ασκήσεις που έπρεπε να γίνονται στο σπίτι με τη βοήθεια ενήλικα, αλλά, σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο Στυλιανός δεν τις εκτελούσε. Όπως εξήγησε, δεν τον πίεζε να τις κάνει, καθώς το παιδί ήδη αισθανόταν υπεύθυνο για τη μη εκτέλεσή τους, ενώ της ανέφερε ότι εργαζόταν τη νύχτα στη φάρμα. «Η λογοθεραπεία γίνεται πάντα με έναν ενήλικα. Τον ενήλικα δεν τον είχα με τον Στυλιανό», ανέφερε, αποδίδοντας στους γονείς την ευθύνη για την απουσία υποστήριξης στο σπίτι.

«Δεν γνωρίζω αν ενημέρωσε τελικά το Γραφείο Ευημερίας»

Στους χειρισμούς ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώθηκε ο Βίκτωρας Ακάμας, εξετάζοντας τις αναφορές για τον ξυλοδαρμό του Στυλιανού με κολάνι.

Η λογοθεραπεύτρια υποστήριξε ότι ενημέρωσε τη συνδετική λειτουργό, η οποία της είχε αναφέρει πως θα ενημέρωνε το Γραφείο Ευημερίας.

«Πώς γνωρίζετε ότι το ενημέρωσε;», ρώτησε ο συνήγορος υπεράσπισης, με τη μάρτυρα να απαντά: «Αν το ενημέρωσε τελικά, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε μεταγενέστερες επικοινωνίες η συνδετική λειτουργός τής είχε μεταφέρει πως το Γραφείο ήταν ενήμερο.

Ο κ. Ακάμας αμφισβήτησε επίσης την παρουσία της τρίτης κατηγορούμενης στη δεύτερη πολυθεματική συνάντηση, υποβάλλοντας ότι δεν περιλαμβανόταν στους παρόντες, με την μάρτυρα να απαντά «Δεν το θυμάμαι ούτε μπορώ να το επιβεβαιώσω». Υποστήριξε επίσης, ότι δεν είναι σίγουρη αν πρέπει να καταγράφονται όλοι οι παρόντες στις πολυθεματικές ή μόνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο Υπουργείο, με τον συνήγορο υπεράσπισης να της υποβάλλει ότι όλοι όσοι είναι παρόν καταγράφονται.