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Λόγος για πολιτική δίωξη και καταπάτηση των αρχών της ελευθερίας της έκφρασης γίνεται σε γραπτές δηλώσεις των υπό ποινική δίωξη, β΄ αντιπροέδρου των Οικολόγων, Οζ Καραχάν και του δημοσιογράφου Γιώργου Τάττη, καθώς και του δικηγόρου τους Ευστάθιου Ευσταθίου που δόθηκαν το μεσημέρι στη δημοσιότητα.

Οι γραπτές δηλώσεις των προαναφερθέντων έγιναν λίγο μετά τη σημερινή τους εμφάνιση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, η οποία αναβλήθηκε. Θυμίζουμε ότι είχαν τεθεί υπό σύλληψη την 1η Οκτωβρίου του 2024 μετά από προσπάθεια για ανάρτηση πανό με μήνυμα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ.

Ο δικηγόρος τους Ευστάθιος Ευσταθίου στη γραπτή του τοποθέτηση, επισημαίνει τα ακόλουθα: «Η ελευθερία της έκφρασης αποκτά σημασία ακριβώς όταν αυτό που λες ενοχλεί την εξουσία. Για όσα την ευχαριστούν, σπανίως χρειάζεται προστασία. Εδώ έχουμε έναν αντιπρόεδρο κόμματος, έναν δημοσιογράφο και ένα πανό που έγραφε ‘Κυπριακή Δημοκρατία: Η μόνη λύση’. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: πρόκειται για πολιτική δίωξη των εντολέων μου, οι οποίοι τόλμησαν και εξακολουθούν να τολμούν να υπερασπίζονται μια ελεύθερη, ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, θέτοντάς την πάνω από προσωπικά και άλλα συμφέροντα.

Οι κατηγορίες θα κριθούν στο δικαστήριο, όπου θα αναπτύξουμε πλήρως την υπεράσπισή τους. Το δικαίωμα, όμως, κάθε πολίτη να εκφράζει ειρηνικά την πολιτική του θέση δεν εξαρτάται από το αν αυτή είναι αρεστή στην εξουσία. Η παρουσία επισήμων δεν αναστέλλει ούτε την ελευθερία της έκφρασης ούτε το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση».

Ο Οζ Καραχάν τόνισε από την πλευρά του: «Το πανό μας έγραφε «Κυπριακή Δημοκρατία: Η μόνη λύση». Αυτή είναι η θέση της πλειοψηφίας του κυπριακού λαού. Υπερασπίζομαι τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον δημοκρατικό της χαρακτήρα και την εδαφική της ακεραιότητα, την ενότητα του λαού μας και την απελευθέρωση της πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή. Από τη μια έχουμε τους Τούρκους κατακτητές που κατέχουν τη γη μας. Από την άλλη, μια πολιτική ελίτ που κατέχει τις καρέκλες της εξουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και οι δύο είναι αποφασισμένοι να συντρίψουν τις φωνές που ζητούν απελευθέρωση. Μας σέρνουν στα δικαστήρια για περισσότερα από δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι πρόκειται για τακτική εκφοβισμού, με στόχο να φιμώσουν εμάς και όσους μας στηρίζουν. Δεν θα σιωπήσουμε».

Ο Γιώργος Τάττης στη δηλωσή του στέκεται στο γεγονός ότι υπό την ιδιότητά του ως δημοσιογράφος ένιωσε καθήκον του να υπερασπιστεί το δικαίωμα της έκφρασης, ενώ ασκεί κριτική στην Αστυνομία: «Θεώρησα καθήκον μου, ως δημοσιογράφος να υπερασπιστώ το δικαίωμα της έκφρασης συμπολιτών μου, οι οποίοι προασπίζονται την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι σε όσους υποθάλπτουν τη διαίρεση.

Όσα συμβαίνουν τώρα, αποτελούν τραγωδία για την δημοκρατία μας, την ελευθερία της έκφρασης, αλλά και για την πολιτική ελίτ, η οποία μας σέρνει σε μια χωρίς νομικό περιεχόμενο δίκη. Για άλλη μια φορά η δίκη αναβλήθηκε. Θεωρούμε ότι η υπόθεση αυτή συμπυκνώνει την πολιτική μας παρακμή, τόσο ως δημοκρατικό κράτος, όσο και ως λαός που οφείλει να αγωνίζεται για την απελευθέρωσή του. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία υποχρεούνται να υπερασπίζεται το σύνταγμα και όχι να ακολουθεί αδιακρίτως πολιτικές εντολές.

Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για μια δημοκρατική, ελεύθερη και ενιαία Κυπριακή δημοκρατία, όσο κι αν η ατζέντα των διαχρονικών μας κυβερνώντων μας οδηγούν στη λήθη και στην απάθεια».

Η αναβολή αποφασίστηκε, επειδή το Δικαστήριο ήταν απασχολημένο με συνεχιζόμενη ακρόαση άλλης υπόθεσης. Παράλληλα, δεν υπήρχε διαθέσιμος διερμηνέας στην τουρκική γλώσσα, μητρική γλώσσα του Οζ Καραχάν. Ο διαθέσιμος διερμηνέας ήταν αγγλόφωνος. Η υπόθεση προγραμματίστηκε για τις 30 Μάρτιου και ώρα 10:30 π.μ. (2027). Ήταν προγραμματισμένο να καταθέσει ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας.

Η υπόθεση αφορά τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψή τους κατά την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου 2024, όταν επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό με το σύνθημα «Κυπριακή Δημοκρατία: Η μόνη λύση».

Η υπεράσπιση δήλωσε σήμερα έτοιμη να προχωρήσει στην ακρόαση. Ήδη έχουν συμπληρωθεί δυο χρόνια από την καταχώρηση της υπόθεσης. Το κοινό κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά οκτώ κατηγορίες, οι οποίες -μεταξύ άλλων- αφορούν (1) επίθεση σε όργανο τήρησης της τάξης, (2) αντίσταση ή παρεμπόδιση οργάνου τήρησης της τάξης, (3) ανησυχία, (4) δημόσια εξύβριση και (5) επίθεση εναντίον αστυνομικού.