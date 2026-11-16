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«Ελλάδα και Κύπρος σε έναν Κόσμο που Αλλάζει: Ευρώπη, Διατλαντικές Σχέσεις και Ανατολική Μεσόγειος»

«Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι κοντά. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι πώς αυτή η εγγύτητα μπορεί να μετατραπεί σε καλύτερη δημόσια πολιτική». Με αυτό το μήνυμα του Εκτελεστικού Προέδρου του Cyprus Forum, Δρ. Νικόλα Κυριακίδη, άνοιξε σήμερα το Cyprus Forum Athens 2026, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, με το ΕΛΙΑΜΕΠ ως συνεργάτη περιεχομένου. Φορείς χάραξης πολιτικής, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας συζήτησαν τρεις μέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η Ευρώπη επανεξετάζει την ανταγωνιστικότητά της και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται ξανά στο κέντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, τόνισε ότι «η λέξη-κλειδί που όλοι στην Ευρώπη πρέπει να κατανοήσουν είναι η διασυνδεσιμότητα». Ανέδειξε τον Great Sea Interconnector, τους τριμερείς μηχανισμούς και το σχήμα 3+1 ως απόδειξη ότι η περιοχή μπορεί να γίνει κέντρο ενεργειακής διασυνδεσιμότητας. Χαρακτήρισε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου ως απαραίτητη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Παρουσίασε, επίσης, τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027: ασφάλεια και άμυνα, ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα, διεύρυνση, μετανάστευση και ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Έλενα Λαζάρου, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη Κυπριακή Προεδρία και η επικείμενη Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ προσφέρουν πλαίσιο για στενότερο συντονισμό και κοινές προτεραιότητες και επεσήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών κέντρων και δεξαμενών σκέψης των δύο χωρών αποτελεί ανάγκη και κοινό εφόδιο για την προαγωγή των συμφερόντων και των αξιών της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στα πάνελ του φόρουμ συζητήθηκαν:

Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης: γιατί οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις δεν μετατρέπονται σε επενδύσεις, τα εμπόδια στην εφαρμογή των εκθέσεων Draghi και Letta και η ανάγκη για ρυθμιστική σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις.

γιατί οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις δεν μετατρέπονται σε επενδύσεις, τα εμπόδια στην εφαρμογή των εκθέσεων Draghi και Letta και η ανάγκη για ρυθμιστική σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις. Η γεωπολιτική από τη ματιά της περιοχής: η ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να διαμορφώνουν τις εξελίξεις και όχι απλώς να αντιδρούν, οι υβριδικές απειλές, η αβεβαιότητα για την αμερικανική πολιτική, και ο ρόλος της Τουρκίας και της Κίνας στην περιοχή.

η ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να διαμορφώνουν τις εξελίξεις και όχι απλώς να αντιδρούν, οι υβριδικές απειλές, η αβεβαιότητα για την αμερικανική πολιτική, και ο ρόλος της Τουρκίας και της Κίνας στην περιοχή. Η ενέργεια, η τεχνολογία και οι μεταφορές: η στοχευμένη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπου οι δύο χώρες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως η ναυτιλία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να κινηθούν στις διεθνείς αγορές ως μία ομάδα.

Κλείνοντας τις εργασίες, ο Δρ. Κυριακίδης σημείωσε την αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τόνισε ότι το Cyprus Forum Athens είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι μια μεμονωμένη εκδήλωση, με στόχο η συνεργασία των δύο χωρών να παράγει ιδέες, πολιτικές και πρωτοβουλίες με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Το Cyprus Forum Athens διοργανώθηκε από τον Oxygen for Democracy, με το ΕΛΙΑΜΕΠ ως Content Partner, το UNIC Athens ως Event Partner, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Υποστηρικτή, την Action Global Communications ως Communications Partner και το Athens Capital Hotel – MGallery Collection ως Hospitality Partner.