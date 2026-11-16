Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ξεχωριστές συναντήσεις με αντιπροσωπείες του ΑΚΕΛ και της ΔΗΠΑ πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα ο Σύνδεσμος Εκδοτών Κύπρου, με επίκεντρο την ανάγκη διασφάλισης της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης.

Στη συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου, στο επίκεντρο βρέθηκε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για το οποίο έγινε ανταλλαγή απόψεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή θέση για την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας των ΜΜΕ, ως θεμελιωδών προϋποθέσεων για τη δημοκρατία και την ουσιαστική ενημέρωση της κοινωνίας.

ΔΗΠΑ: Η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία

Η ανάγκη διασφάλισης της πολυφωνίας, της ελευθερίας της δημοσιογραφικής έκφρασης και της βιωσιμότητας των εκδοτικών οργανισμών, βρέθηκε στο επίκεντρο και της συνάντησης με την αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Παράταξης, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Μάριο Καρογιάν.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου, Χρίστη Λοττίδη και Χάρη Μίλλα, πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωση του κόμματος, αναφέρει πως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι η ΔΗΠΑ επιλέχθηκε ως αφετηρία του κύκλου επαφών με τις πολιτικές δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτικός της ρόλος παραμένει σημαντικός, ανεξαρτήτως της μη κοινοβουλευτικής της παρουσίας, και εκφράζοντας την προσδοκία για τη στήριξή της.

Κατά τη συνάντηση, προστίθεται, αναδείχθηκε η ανάγκη προσαρμογής του εκδοτικού κλάδου στις νέες ψηφιακές συνθήκες, με τον Σύνδεσμο να εκπροσωπεί πλέον τόσο τους έντυπους όσο και τους διαδικτυακούς εκδότες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία της πρωτογενούς δημοσιογραφικής παραγωγής απέναντι στην παραπληροφόρηση και τα fake news, καθώς και στη θέσπιση σαφών και ισότιμων όρων λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης και στη δημοκρατική λειτουργία.

Ο Σύνδεσμος εξέφρασε επίσης έντονες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη λειτουργία των ΜΜΕ, εκτιμώντας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να περιορίσουν το δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Παράλληλα, έθεσε σειρά άλλων ζητημάτων που απασχολούν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι η Παράταξη θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την πολυφωνία και διασφαλίζει τη δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι θα αναλάβει τις αναγκαίες επαφές και πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της στη διακυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το κόμμα, η ύπαρξη πολλών και οικονομικά βιώσιμων μέσων ενημέρωσης, η προστασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και η ισότιμη μεταχείριση των εκδοτών αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις μιας υγιούς δημοκρατίας. Η ΔΗΠΑ θα συνεχίσει να στηρίζει θεσμικά και έμπρακτα πολιτικές που υπηρετούν αυτούς τους στόχους.



