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Με μπαταρία χωρητικότητας 64,8 kWh και αυτονομία πόλης έως 604 km .

Ταχεία φόρτιση DC 155 kW επιτρέπει επαναφόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 19 λεπτά

Αναβαθμισμένη εμπειρία στο εσωτερικό, με σημαντικές βελτιώσεις στην εργονομία και την άνεση

Μεγάλος χώρος αποσκευών 450 λίτρων που καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας

Η τιμή του ATTO 2 Comfort είναι 32.990€ (περιλαμβάνει το BYD Electric Bonus)

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, ανακοινώνει την έναρξη παραγγελιών για το αμιγώς ηλεκτρικό ATTO 2 Comfort που αναμένεται σύντομα στην Κύπρο με τιμή 32.990€. Το νέο ATTO 2 Comfort συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας, πλούσιο πακέτο εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και προηγμένων τεχνολογιών, προσφέροντας κορυφαία εμπειρία οδήγησης για εκδρομές με την οικογένεια και καθημερινή χρήση.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 64 kWh ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 430 KM

Το BYD ATTO 2 Comfort βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και εξοπλίζεται με Blade Battery 64,8 kWh, προσφέροντας συνδυαστική αυτονομία 430 km (WLTP) και 604 km στην πόλη.

Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων (150 kW) και ροπής 310 Nm εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 km/h.

Η DC ταχεία φόρτιση είναι 155 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% σε 80% σε μόλις 19 λεπτά, ιδανική για γρήγορα ταξίδια. Παράλληλα, ο στάνταρ τριφασικός φορτιστής AC 11 kW εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες, προσφέροντας άνεση για καθημερινή χρήση και νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι.

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ξεχωριστά προσκέφαλα, ενώ στο πίσω κάθισμα υπάρχει και τρίτο προσκέφαλο, εξασφαλίζοντας αυξημένη άνεση και υποστήριξη για όλους τους επιβάτες. Παράλληλα, ο μοχλός επιλογής της κίνησης του αυτοκινήτου είναι τοποθετημένος στην κολώνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο στην κεντρική κονσόλα. Το ευρύχωρο εσωτερικό του ATTO 2 μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση έως και πέντε επιβάτες, ενώ το επίπεδο δάπεδο στο πίσω μέρος ενισχύει περαιτέρω την άνεση των πίσω επιβατών. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 450 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.370 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Στον τομέα της ανάρτησης, το ATTO 2 διαθέτει σύστημα γονάτων MacPherson εμπρός και ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω, συνδυασμός που συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση του βάρους και της ισχύος, προσφέροντας σταθερότητα, βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και υψηλά επίπεδα άνεσης. Την αποτελεσματική επιβράδυνση και ακινητοποίηση του οχήματος, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες, αναλαμβάνουν τα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, με τα εμπρός να είναι αεριζόμενα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Η τιμή του BYD ATTO 2 Comfort είναι 35.990€. Με την εφαρμογή του BYD Electric Bonus του Ομίλου Alpan, ύψους 3.000€, η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 32.990€, καθιστώντας το μοντέλο ιδιαίτερα προσιτό και ανταγωνιστικό, ακόμη και σε σύγκριση με αντίστοιχου μεγέθους αυτοκίνητα με θερμικό κινητήρα.

Στον στάνταρ εξοπλισμό του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται περισσότερα από 25 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ενώ η πλούσια λίστα στοιχείων συμπληρώνεται ενδεικτικά από τα εξής:

Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Vegan δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (6 κατευθύνσεων) και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι

Ζάντες αλουμινίου 17’’

Φώτα LED εμπρός και πίσω

Ασύρματη φόρτιση smartphone με αεραγωγό για την ψύξη

Αντλία θερμότητας

Πανοραμική κάμερα 360°

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

Πίνακας οργάνων 8,8″ & οθόνη αφής infotainment 12,8″ (περιλαμβάνει πλοήγηση)

Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Χρώματα εξωτερικού: Στάνταρ το μεταλλικό Time Grey, προαιρετικά Hiking Green, Skiing White και Obsidian Black

Χρώματα εσωτερικού: ΕπιλογήΜαύρο ή Μπεζ

ΜΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ΑΤΤΟ 2 συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.bydauto.com.cy