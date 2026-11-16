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Οι μετοχές σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα και πλησίασαν σε ιστορικά υψηλά, χάρη στους τομείς της άμυνας και της κατανάλωσης, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας υποαπέδωσαν, γεγονός που υποδηλώνει την παγκόσμια επιφυλακτικότητα σχετικά με τις προοπτικές του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως επισημαίνει το Reuters, αργότερα αυτή την εβδομάδα η προσοχή θα επικεντρωθεί στα αποτελέσματα της Nvidia (ανακοινώνει αύριο τα αποτελέσματα τριμήνου, μετά την παραίτηση του CEO Jensen Huang) και στην πολυαναμενόμενη δημόσια παρουσίαση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε τη Δευτέρα το πρωί άνοδο 0,1% στις 664,97 μονάδες.

Οι μετοχές της αεροδιαστημικής και της άμυνας ηγήθηκαν των κλαδικών κερδών με άνοδο 1,3%, με τις Rheinmetall, Renk και CSG να επιχειρούν ανάκαμψη μετά από έντονες απώλειες νωρίτερα μέσα στον μήνα. Ο τομέας υστερεί φέτος λόγω ανησυχιών ότι οι εταιρείες άμυνας δυσκολεύονται να μετατρέψουν τις παραγγελίες σε ισχυρά έσοδα και δημιουργία μετρητών, παρ’ ότι οι κυβερνήσεις επιχειρούν να αυξήσουν τις δαπάνες για νέο αμυντικό εξοπλισμό.

Στον τομέα της άμυνας «έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επενδύσεις για τις οποίες είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», δήλωσε στο Reuters ο James Rasteh, συνιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων στην Coast Capital με έδρα το Λονδίνο, προσθέτοντας ότι βλέπει τον τομέα ως μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία.

Άλλοι τομείς που επικεντρώνονται στον καταναλωτή και έχουν υποαποδώσει φέτος, όπως τα είδη πολυτελείας, τα είδη προσωπικής και οικιακής χρήσης και η υγειονομική περίθαλψη ήταν επίσης μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων.

Η μετοχή της Novo Nordisk κέρδισε 3,2% αφότου η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το φάρμακό της, CagriSema, έδειξε απώλεια βάρους 25,4% μεταξύ των ασθενών που το χρησιμοποίησαν.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Siemens Energy, υποχώρησαν 1%, ενώ οι μετοχές της Aixtron και της Technoprobe, που σχετίζονται με τα τσιπ, έχασαν 1,4% και 3,7% αντίστοιχα.