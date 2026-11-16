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Στην Ολομέλεια της Βουλής έως τις αρχές του νέου έτους θα οδηγηθεί η διακήρυξη που κατοχυρώνει τα ψηφιακά δικαιώματα των ανθρώπων. Το εν λόγω νομοθετικό κείμενο διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει, μέσα από 45 άρθρα, την προστασία των πολιτών από κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή παρακολούθηση, τη χρήση προσωπικών δεδομένων και τη λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών.

Η Διακήρυξη, όπως αναφέρθηκε και κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος, προβλέπει συγκεκριμένο μηχανισμό εφαρμογής. Συγκεκριμένα, χαρτογράφηση κενών σε έξι μήνες, Εθνικό Σχέδιο Δράσης και δέσμη μέτρων σε 12 μήνες, δημόσιο μητρώο συστημάτων υψηλού αντικτύπου, εκτιμήσεις αντικτύπου, όρους στις δημόσιες συμβάσεις, συντονισμό των αρμόδιων αρχών και ετήσια δημόσια λογοδοσία προς τη Βουλή. Προβλέπει, επίσης, επανεξέταση ανά τριετία και θεσμικό διάλογο για πιθανή συνταγματική κατοχύρωση, χωρίς να προδικάζει τη μορφή ή το περιεχόμενό της.

Από πλευράς του, ο υφυπουργός Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, χαιρέτισε την πρωτοβουλία. Ως κυβέρνηση συμφωνούμε με τη φιλοσοφία του κειμένου, είπε, και εξήρε την ταχύτητα με την οποία προχώρησε η διαδικασία. Χρονικά, υπογράμμισε, η διαμόρφωση της διακήρυξης ταυτίζεται με την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Χαίρομαι διότι είναι (σ.σ. η διακήρυξη) απολύτως συμβατή με την Εθνική Στρατηγική», είπε και πρόσθεσε ότι θέτει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τον άνθρωπο, τον γραμματισμό, τα δικαιώματά του και την παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα.

Το Υφυπουργείο, είπε, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και θα συμβάλει στη διαμόρφωση τυχόν κανονισμών. «Αυτό το κείμενο θα αποτελέσει χάρτη για εμάς».

Ο υφυπουργός έδωσε τον λόγο και στην διευθύντρια Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριακή Πάντζιαρου, η οποία σημείωσε μεταξύ άλλων πως είναι πολύ σημαντική η ψηφιακή διαφάνεια για το πώς λαμβάνονται αποφάσεις και ποιος φέρει την ευθύνη, χωρίς να εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα.

Την ανάγκη για διαμόρφωση ενός γλωσσαρίου καθώς και της περαιτέρω εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των πολιτών, επισήμανε εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας, η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Έλενα Χατζηκακού.

Χριστοφίδης: Θέλουμε κάθε παιδί να μεγαλώνει με ασφάλεια και ελευθερία στον ψηφιακό κόσμο

«Η Διακήρυξη για τα Ψηφιακά Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι μια μεγάλη καινοτομία για την πατρίδα μας», υπογράμμισε, αναμεσά σε άλλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χρίστος Χριστοφίδης.

«Στα 45 άρθρα αποτυπώνονται 33 δικαιώματα και εγγυήσεις», είπε και πρόσθεσε: «Αν χρειάζεσαι μια βασική δημόσια υπηρεσία, πρέπει να μπορείς να εξυπηρετηθείς ακόμη κι αν δεν έχεις σύνδεση ή ψηφιακές δεξιότητες. Και τα παιδιά μας πρέπει να μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να συμμετέχουν στο διαδίκτυο με ασφάλεια και με σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους».

Η Διακήρυξη, ανέφερε, είναι πολιτική και θεσμική δέσμευση και οδικός χάρτης για τη νομοθεσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. «Μετά την υιοθέτησή της, καλεί την εκτελεστική εξουσία να χαρτογραφήσει το ισχύον πλαίσιο και τα κενά μέσα σε έξι μήνες και να καταθέσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης μέσα σε δώδεκα. Προβλέπει επίσης δημόσιο μητρώο συστημάτων υψηλού αντικτύπου στον δημόσιο τομέα, εκτιμήσεις επιπτώσεων στα δικαιώματα και ετήσια λογοδοσία στη Βουλή».

Στόχος, είπε καταλήγοντας, «να φέρουμε το ψήφισμα στην Ολομέλεια μέχρι το τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου χρόνου. Και από εκεί αρχίζει η δουλειά της εφαρμογής. Θέλουμε μια Κύπρο όπου κάθε παιδί μπορεί να μεγαλώνει με ασφάλεια και ελευθερία στον ψηφιακό κόσμο, κάθε άνθρωπος μπορεί να ζητά εξηγήσεις και δικαιοσύνη, και κάθε θεσμός λογοδοτεί για την τεχνολογία που χρησιμοποιεί. Έτσι αποκτά περιεχόμενο η δέσμευσή μας ότι η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο και η πρόοδός της γίνεται πρόοδος για όλους».