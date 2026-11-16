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Υποβάλετε την αίτησή σας και γίνετε μέλος μιας δυναμικής κοινότητας εταιρειών που διαμορφώνουν το τεχνολογικό τοπίο της περιοχής!

Η υποβολή αιτήσεων για τον έκτο κύκλο του προγράμματος Deloitte Middle East Technology Fast 50 έχει ξεκινήσει. Το πρόγραμμα, που αποτελεί πρωτοβουλία της Deloitte Middle East, έχει ως στόχο την ανάδειξη των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, στοχεύει στην επιβράβευση των πλέον καινοτόμων και ανθεκτικών εταιρειών της περιοχής, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο και διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας. Οι εταιρείες κατατάσσονται βάσει της αύξησης των εσόδων τους κατά την τελευταία τετραετία.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αναγνωρίζει την αριστεία σε τέσσερις επιπλέον κατηγορίες:

Rising Star , για νεότερες εταιρείες που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης,

, για νεότερες εταιρείες που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, Impact , για επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει στις κύριες δραστηριότητές τους τις αρχές που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG),

για επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει στις κύριες δραστηριότητές τους τις αρχές που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), Women in Leadership , για εταιρείες τεχνολογίας με γυναίκες σε ηγετικές θέσεις και

για εταιρείες τεχνολογίας με γυναίκες σε ηγετικές θέσεις και Kiyadat, για εταιρείες τεχνολογίας με επικεφαλής υπήκοο χώρας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ή με το 50% των ιδρυτών τους να είναι υπήκοοι αυτών των χωρών.

Ο επικεφαλής του προγράμματος Deloitte Technology Fast 50 για την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή, Κυριάκος Χαραλαμπίδης (Partner, Strategy and Transactions στην Deloitte Κύπρου και Emerging Growth Companies Segment Leader στην Deloitte Private Μέσης Ανατολής), δήλωσε: «Στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος υποβλήθηκαν περισσότερες από 200 αιτήσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του τεχνολογικού οικοσυστήματος της περιοχής. Οι εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στην περσινή κατάταξη κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλό μέσο ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 12.643%, με 26 εταιρείες να επιτυγχάνουν ανάπτυξη πάνω από 1.000%».

«Συνολικά, το 14% των εταιρειών που συμπεριλήφθηκαν στην περσινή κατάταξη είχαν έδρα την Κύπρο, με την πλειονότητα να δραστηριοποιείται στους κλάδους του λογισμικού και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech). Επιπλέον, εννέα εταιρείες διακρίθηκαν στην κατηγορία Rising Star και τρεις στην κατηγορία Women in Leadership».

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην κατάταξη έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιπλέον διεθνή προβολή και αναγνώριση μέσα από τη συμπερίληψή τους στο Deloitte Technology Fast 500 EMEA.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς των επικοινωνιών, του ψηφιακού εμπορίου, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (edtech), της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), του υλικού εξοπλισμού (hardware), της υγείας και των βιοεπιστημών, των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθώς και του λογισμικού. Εταιρείες που έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν συμπεριληφθεί σε προηγούμενες κατατάξεις καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, μέσω απλοποιημένης διαδικασίας.

Πιστεύετε ότι η startup σας διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει στον τεχνολογικό κλάδο της περιοχής; Μοιραστείτε την ιστορία σας μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής και για να υποβάλετε αίτηση: https://delo.tt/6048BHTN1q