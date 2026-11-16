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Με επένδυση €300 εκατομμυρίων και έκταση 100.000 τ.μ., το νέο οικιστικό έργο αντλεί έμπνευση από το μεσογειακό τοπίο και επαναπροσδιορίζει την καθημερινή ζωή στην Κύπρο.

Ο Όμιλος Λεπτός ανακοινώνει την έναρξη του έργου Apollo Gardens at Neapolis, μιας μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης στην Πάφο, όπου η σύγχρονη αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονης μεσογειακής διαβίωσης.

Με προσεκτικό σχεδιασμό που σέβεται τον χαρακτήρα της Πάφου και ανταποκρίνεται στις προοπτικές της, το Apollo Gardens φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ζωντανή οικιστική κοινότητα. Το έργο περιλαμβάνει περίπου 700 κατοικίες, κατανεμημένες σε τέσσερις οικιστικές φάσεις, καθώς και μία εμπορική. Οι διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου και οι διαδρομές που συνδέουν τη νέα γειτονιά με το λιμανάκι και την πόλη αποτελούν βασικούς άξονες του σχεδιασμού.

Με ρίζες στον τόπο και βλέμμα στο αύριο

Η ταυτότητα του Apollo Gardens καθορίζεται από την ίδια τη γη που το φιλοξενεί, ανάμεσα στον αρχαιολογικό χώρο του Απόλλωνα Υλάτη και τη νέα ανάπτυξη Neapolis Eco City.

Η φυσική διαμόρφωση του τοπίου έδωσε την κατεύθυνση για τον συνολικό σχεδιασμό: δρόμοι με ήπιες καμπύλες ενώνουν τέσσερις οικιστικές γειτονιές, διαμορφωμένες γύρω από κήπους, αυλές και πισίνες. Τα υφιστάμενα δέντρα διατηρούνται και πλαισιώνονται από νέες φυτεύσεις, ώστε το πράσινο να παραμείνει αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας του έργου.

Η προσέγγιση αυτή συνεχίζεται και πέρα από τα όρια της ανάπτυξης. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ο Όμιλος Λεπτός συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου χώρων πρασίνου και ενός γραμμικού πάρκου, με διαδρομές πεζών και ποδηλατών προς τη θάλασσα και την πόλη.

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική, τα τοπικά υλικά, οι έξυπνες τεχνολογίες και η ορθολογική διαχείριση των πόρων συμπληρώνουν τη φιλοσοφία του έργου. Με έμφαση στο φυσικό φως και στην άμεση σχέση των εσωτερικών χώρων με τους κήπους και τις βεράντες, διαμορφώνεται ένα οικιστικό περιβάλλον χαμηλού ύψους, με ανθρώπινη κλίμακα.

Ένα νέο κεφάλαιο για την Πάφο

Σε στρατηγική θέση στην είσοδο της Πάφου, το Apollo Gardens at Neapolis προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο, ακαδημαϊκά ιδρύματα, στους κύριους οδικούς άξονες και στο κέντρο της πόλης. Η παραλία με Γαλάζια Σημαία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων, ενώ το ιστορικό λιμανάκι, τα καταστήματα, τα γήπεδα γκολφ και οι επιλογές αναψυχής είναι σε κοντινή απόσταση.

Το Apollo Gardens εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα της Νεάπολις, μιας πρωτοποριακής Έξυπνης Οικολογικής Πόλης, σχεδιασμένης ως προορισμός διεθνών προδιαγραφών για κατοίκηση, εκπαίδευση, εργασία και ευεξία. Αυτή η νέα «πόλη μέσα στην πόλη» περιλαμβάνει την πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Νεάπολις, νοσοκομείο, γραφειακούς χώρους, εγκαταστάσεις αναψυχής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού, καθώς και περίπου 90.000 τ.μ. πάρκων. Για τους κατοίκους του Apollo Gardens, το όραμα αυτό μεταφράζεται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων δίπλα στο σπίτι τους.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η Κύπρος αξιοποιεί τη θέση της στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, αποτελώντας διεθνή κόμβο στη Μεσόγειο. Το εξωστρεφές επιχειρηματικό της περιβάλλον, το ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, οι δυνατότητες απόκτησης άδειας διαμονής και το ήπιο κλίμα, ενισχύουν την ελκυστικότητά της για επιχειρηματίες, επενδυτές και ανθρώπους που επιλέγουν να ζουν και να δραστηριοποιούνται διεθνώς. Καθώς όλο και περισσότεροι επιλέγουν την Κύπρο ως τόπο κατοικίας και εργασίας, το Apollo Gardens ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για σύγχρονες κατοικίες μέσα στο πράσινο, με υποδομές που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα.

Εμπειρία που δίνει μορφή στο μέλλον

Το Apollo Gardens αναπτύσσεται από τη Leptos Estates, μέλος του Ομίλου Λεπτός, ο οποίος διαθέτει εμπειρία άνω των 65 ετών και περισσότερα από 350 ολοκληρωμένα έργα στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η νέα ανάπτυξη αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής συμβολής του Ομίλου στη διαμόρφωση υποδομών και του οικιστικού τοπίου της Κύπρου. Παράλληλα, εκφράζει μια σύγχρονη αντίληψη για τη δημιουργία κοινοτήτων με ουσιαστική σχέση με το φυσικό περιβάλλον, σύνδεση με την πόλη και σχεδιασμό που ξεκινά από τις ανάγκες των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτές.

Παντελής Μ. Λεπτός – Συμπρόεδρος Ομίλου Λεπτός

«Το Apollo Gardens αποτελεί για εμάς έργο ιδιαίτερης σημασίας. Συνδέει τη μακρόχρονη παρουσία και πορεία μας στην Πάφο με το όραμά μας για την εξέλιξή της. Η Πάφος είναι και ο δικός μας τόπος, γι’ αυτό και ο σχεδιασμός ξεκίνησε από όσα την κάνουν ξεχωριστή, το τοπίο, το χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής της. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη με αυθεντική μεσογειακή ταυτότητα, όπου το πράσινο και η επαφή με την πόλη θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Μια κοινότητα που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και θα προσθέτει ουσιαστική αξία στο μέλλον της Πάφου.»

Η πρώτη φάση

Η πρώτη φάση του έργου, «The Thalia Collection», περιλαμβάνει πολυτελή διαμερίσματα ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, καθώς και επαύλεις τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων, με τιμές που ξεκινούν από €295.000 με ευέλικτους όρους πληρωμής. Οι κάτοικοι θα απολαμβάνουν διαμορφωμένους κοινόχρηστους κήπους, πισίνες, club house, γυμναστήριο, ελεγχόμενη πρόσβαση και 24ωρη φύλαξη, καθώς και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αναψυχής και σπα.

Με τις πρώτες κατοικίες να διατίθενται πλέον προς πώληση, το Apollo Gardens at Neapolis κάνει το αρχικό βήμα για τη δημιουργία μιας νέας γειτονιάς στην Πάφο. Μιας ανάπτυξης που συνδέει την ιστορία του τόπου με μια σύγχρονη αντίληψη για τη ζωή στη Μεσόγειο, με τους κήπους και τη φύση στο επίκεντρο.

Σχετικά με τον Όμιλο Λεπτός

Ο Όμιλος Λεπτός, στα 65+ χρόνια της επιχειρηματικής του διαδρομής, έχει κατακτήσει ηγετική θέση μέσα από τις πολυδιάστατες δραστηριότητές του στους τομείς της Ανάπτυξης Γης (Leptos Estates), του Τουρισμού (Leptos Calypso Hotels), της Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ), Υγείας (Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ίασις Πάφου), καθώς επίσης και στη παροχή Υπηρεσιών (Διαχείριση ακινήτων – Vesta Holidays, αθλητισμός, συνέδρια, ταξίδια – Leda Travel, ασφάλιση – Cronos Insurance και άλλα). Στο πλαίσιο υλοποίησης της εξωστρεφούς αναπτυξιακής στρατηγικής του, ο Όμιλος Λεπτός έχει παρουσία σε 75+ χώρες, προβάλλοντας διεθνώς τη σύγχρονη εικόνα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Περισσότερες Πληροφορίες

Leptos Estates

info@leptosestates.com

+357 26880120

Leptosestates.com