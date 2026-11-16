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O Mochi ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ένα ημίαιμο μαλινουά με εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης 04/05/2026. Βρίσκεται στο καταφύγιο από τις 03/08/2026.

Ο Mochi είναι ένα σκυλάκι με πολλή ενέργεια που τα πηγαίνει καλά τόσο με τους ανθρώπους όσο και με άλλα σκυλιά.

Έχει πολλή αγάπη να προσφέρει και είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, με μια οικογένεια που θα τον βοηθήσει να μεγαλώσει, να μάθει και να εξελιχθεί.

Το ιδανικό σπίτι για εκείνον: Ένα άτομο ή μια οικογένεια με ασφαλή, περιφραγμένο κήπο, που θα του προσφέρει την αγάπη, την άσκηση και την καθοδήγηση που χρειάζεται.

Μήπως είσαι εσύ αυτός που θα χαρίσει στον Mochi το ευτυχισμένο μέλλον που του αξίζει;

Διαθέσιμος για υιοθεσία στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.