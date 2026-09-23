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H Batu ψάχνει οικογένεια!

Βρίσκεται στο καταφύγιο εδώ και 872 μέρες και συγκεκριμένα από τις 26/04/2024.

Πρόκειται για έναν ημίαιμο σκύλο με εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης στις 20/10/2022.

Αυτό το γλυκό αγόρι είναι πολύ καλό με τους ανθρώπους, όχι όμως με άλλους σκύλους, και θα πρέπει να είναι ο μοναδικός σκύλος στο σπίτι.

Ο ιδανικός ιδιοκτήτης θα ήταν κάποιος με εμπειρία στους μεγαλόσωμους σκύλους, που θα του δώσει τον χρόνο, την υπομονή και την κατανόηση που χρειάζεται. Το ιδανικό σπίτι πρέπει να διαθέτει ασφαλή κήπο με ψηλή περίφραξη.

Διαθέσιμος για υιοθεσία στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.