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Ο Dodger ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ένα υπέροχο σκυλάκι, διασταύρωση Terrier, γεννημένο στις 08/07/2025.

Είναι φιλικός με τους ανθρώπους και τα πηγαίνει καλά με άλλα σκυλιά.

Το ιδανικό του σπίτι; Ένα άτομο ή μια οικογένεια που θα του προσφέρει αγάπη και έναν ασφαλή, περιφραγμένο κήπο για να παίζει, να εξερευνά και να απολαμβάνει τη ζωή του.

Ο Dodger έχει πολλή αγάπη να προσφέρει. Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να του δώσει μια ευκαιρία και να του δείξει τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας οικογένειας.

Διαθέσιμος για υιοθεσία στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.