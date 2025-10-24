Η Κύπρος και ειδικότερα η Λεμεσός γίνεται το σημείο αναφοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με το πρώτο οικιστικό έργο με την υπογραφή του Roberto Cavalli στην Ευρώπη. Το εμβληματικό Cavalli Tower at Limassol Blu Marine στη Λεμεσό, του Ομίλου Leptos, ένα έργο αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ, εγκαινιάστηκε επισήμως χθες βράδυ με μια λαμπρή τελετή στον χώρο, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πολυτελή διαβίωση της Μεσογείου.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, οι πρόεδροι του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος και της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπρόσωποι του πολιτικού, οικονομικού και διπλωματικού κόσμου, καθώς και επιχειρηματίες από την Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο.

Τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Δήμαρχος Λεμεσού, τόνισαν ιδιαίτερα την σημασία της δημιουργίας του εμβληματικού αυτού έργου, κάνοντας λόγο για εισαγωγή της Κύπρου στον χάρτη της πολυτελούς διαβίωσης και της προσφοράς μοναδικών εμπειριών σε επενδυτές και ανθρώπους που αναζητούν ένα ανώτερο επίπεδο διαβίωσης.

Ο 30όροφος πύργος, «Cavalli Tower at Limassol Blu Marine», δεσπόζει στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, άμεση πρόσβαση στη μαρίνα και στην επιχειρηματική περιοχή της πόλης.

Οι εσωτερικοί χώροι φέρουν την καλλιτεχνική υπογραφή του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Roberto Cavalli, προσδίδοντας μία αίσθηση υψηλής αισθητικής σε κάθε λεπτομέρεια. Πρόκειται για το πρώτο έργο με το όνομα Cavalli στην Ευρώπη και την πρώτη εμφάνιση του brand στην αγορά πολυτελών κατοικιών της Μεσογείου.

Το έργο, τόνισε εκ μέρους του Ομίλου Λεπτός ο συνπρόεδρος του, Παντελής Λεπτός, έρχεται σε μια εποχή δυναμικής ανάπτυξης στον τομέα ακινήτων στην Κύπρο, με τη Λεμεσό να μεταμορφώνεται σε έναν σύγχρονο προορισμό διεθνούς κύρους. Η πόλη συνδυάζει τον παραλιακό τρόπο ζωής με έναν κοσμοπολίτικο αέρα που την καθιστά ελκυστική για διεθνείς επενδυτές και αγοραστές, τόνισε, και είναι χαρακτηριστικό ότι πριν καν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη Blu Marine, το 90% των μονάδων της έχει ήδη προπωληθεί.

«Δεν δημιουργούμε απλώς κατοικίες, διαμορφώνουμε έναν νέο τρόπο ζωής στη Μεσόγειο», επεσήμανε. «Η συνεργασία με τον Roberto Cavalli τοποθετεί την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη της branded luxury κατοικίας».

Με εκτιμώμενη αξία ανάπτυξης 200 εκατομμυρίων ευρώ, ο Cavalli Tower βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Οι κατοικίες διαχωρίζονται σε πολυτελείς, ανώτερης πολυτέλειας και υπερπολυτελείς, όλες με θέα τη θάλασσα, ευρύχωρα μπαλκόνια, κορυφαία φινιρίσματα και πρόσβαση σε παροχές παγκόσμιας κλάσης.

Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν lobby διπλού ύψους με επίπλωση Cavalli, καταρρακτώδεις υδάτινες εγκαταστάσεις, ιδιωτικό λόμπι ανελκυστήρα για κατοίκους, πισίνα υπερχείλισης 50μέτρων με πανοραμική θέα.

Ο πύργος Cavalli αποτελεί το τελευταίο συγκρότημα κατοικιών στο έργο Limassol Blu Marine και οι κάτοικοι του θα έχουν πρόσβαση σε 24ωρη υποδοχή, υπηρεσίες καθαριότητας à la carte, personal training, υπηρεσίες laundry, gardening και interior styling, οργάνωση εκδηλώσεων και οικιακή νοσηλευτική φροντίδα, καθώς και φύλαξη παιδιών (Babysitting).

Το Cavalli Tower σχεδιάστηκε από το παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Benoy, εκπρόσωπος του οποίου παρέστη και χαιρέτησε στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση, κάνοντας λόγο για ένα έργο που κατατάσσεται στα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα που έχει φτιάξει το γραφείο παγκοσμίως.