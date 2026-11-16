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Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Altius Insurance Ltd ανακοίνωσε η Alpha Bank, μέσω της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Alpha International Holdings S.A., ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού ασφαλιστικού ομίλου στην Κύπρο. Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο στάδιο του σχεδιαζόμενου στρατηγικού συνδυασμού της Altius με τη Universal Life Insurance, με στόχο τη συγκρότηση ενός σχήματος που αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων της κυπριακής αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών, η οποία είχε ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου 2026. Είχε προηγηθεί, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ανακοίνωση για την επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων που αφορούν τη συνένωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Το επόμενο βήμα με τη Universal Life

Η εξαγορά της Altius αποτελεί το πρώτο βήμα του ευρύτερου σχεδιασμού της Alpha Bank για τη συνένωση της Altius Insurance με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο.

Στο νέο εταιρικό σχήμα, η Alpha Bank θα διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή, ενώ η συναλλαγή που αφορά τη Universal Life βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού συνδυασμού, η Alpha Bank θα συνεργαστεί με τον Όμιλο Photos Photiades, βασικό μετοχικό όμιλο της Universal Life, μέσω μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην από κοινού ανάπτυξη των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των δύο πλευρών στην κυπριακή αγορά.

Στόχος η πρώτη τριάδα της ασφαλιστικής αγοράς

Με την ολοκλήρωση του συνολικού σχεδιασμού, ο νέος ασφαλιστικός όμιλος αναμένεται να καταταγεί μεταξύ των τριών μεγαλύτερων στην Κύπρο, τόσο στον κλάδο ασφάλισης Ζωής όσο και στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Alpha Bank, το ενιαίο εταιρικό σχήμα προβλέπεται να αποκτήσει ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Altius σηματοδοτεί έτσι την έναρξη της υλοποίησης του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδιασμού της Alpha Bank στον ασφαλιστικό τομέα της Κύπρου, με το επόμενο καθοριστικό στάδιο να αφορά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Universal Life.