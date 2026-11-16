Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη Βουλή μεταφέρεται την Πέμπτη μία από τις εκκρεμότητες που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), καθώς η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας αρχίζει τη συζήτηση των τροποποιητικών κανονισμών που θα επιτρέψουν την παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων σε ετήσια βάση.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί δέσμευση που είχε αναληφθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης Συλλογικής Σύμβασης, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αφού απαιτείται τροποποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Οι κανονισμοί κατατέθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής στις 5 Νοεμβρίου και παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Υγείας, η οποία θα τους εξετάσει επί της αρχής στις 19 Νοεμβρίου, στις 11:05 το πρωί.

Τι προβλέπει η αλλαγή

Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση, εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας στον ΟΚΥπΥ θα μπορεί να λαμβάνει μισθολογική αύξηση κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του συμβολαίου εργοδότησής του ή, ελλείψει σχετικής πρόνοιας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σήμερα, οι κανονισμοί προβλέπουν παραχώρηση αυξήσεων ανά τριετία, γεγονός που αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ Οργανισμού και συντεχνιών.

Στο προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για μη παραχώρηση αύξησης σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζομένου.

Στην τελική ευθεία η νέα Σύμβαση

Η προώθηση των κανονισμών συμπίπτει με τις προσπάθειες ολοκλήρωσης της νέας Συλλογικής Σύμβασης για τα έτη 2026–2027.

Μετά τις τελευταίες διαβουλεύσεις, ΟΚΥπΥ και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καταλήξει σε συμφωνία επί των περισσότερων ζητημάτων, με στόχο την υπογραφή της Σύμβασης πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο των πρόσφατων διαπραγματεύσεων βρέθηκαν οι γενικές μισθολογικές αυξήσεις, η σύνδεσή τους με την αξιολόγηση και η διαμόρφωση οργανωτικών δομών και μισθολογικών κλιμάκων.

Οι γενικές αυξήσεις της νέας Σύμβασης αποτελούν διαφορετική ρύθμιση από τις ετήσιες προσαυξήσεις που προωθούνται τώρα μέσω των κανονισμών.

Η έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αποτελεί, πάντως, σημαντικό βήμα για τη διευθέτηση μιας εκκρεμότητας που οι συντεχνίες είχαν επανειλημμένα θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Συνεχίζεται η κατ’ άρθρο συζήτηση για τις πανεπιστημιακές κλινικές

Πέραν των τροποποιητικών κανονισμών του ΟΚΥπΥ, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα έχει, στις 10:45 το πρωί, συνάντηση με εκπροσώπους της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), ενώ στις 11:40 θα συνεχιστεί η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών νοσηλευτηρίων.