Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει για τις 10 και 11 Νοεμβρίου οι έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζομένους στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Η απόφαση λήφθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια κοινής συνάντησης των συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ, μετά τη γραπτή ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ επικύρωσε το προσχέδιο συμφωνίας που τους είχε επιδοθεί στις 4 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μελέτησαν το προσχέδιο ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2026 και 2027 και αποφάσισαν την αναστολή των απεργιακών μέτρων.

Οι διαβουλεύσεις, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου έχει καθοριστεί νέα συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ, με αντικείμενο την ολοκλήρωση του εγγράφου ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης και τον καθορισμό ημερομηνίας για την υπογραφή της.

Η εξέλιξη απομακρύνει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο της 48ωρης απεργίας στα δημόσια νοσηλευτήρια, με την οριστικοποίηση και υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης να παραμένουν τα επόμενα βήματα.