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Ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών εργοδότησης, οι οποίες είναι δυνατό να μην παραχωρούνται σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στους τροποποιητικούς κανονισμούς για τον ΟΚΥπΥ που πήραν τον δρόμο για τη Βουλή.

Στους κανονισμούς περιλαμβάνονται παράλληλα πρόνοιες για αλλαγές στις διαδικασίες προσλήψεων και νέες ρυθμίσεις για τη συνταξιοδοτική κάλυψη εργαζομένων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Οι νέες πρόνοιες έρχονται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ διοίκησης και συντεχνιών για τη συλλογική σύμβαση, με τη σύνδεση των μισθολογικών αυξήσεων με την αξιολόγηση, αλλά και το υφιστάμενο καθεστώς αυξήσεων ανά τριετία, να αποτελούν βασικά σημεία διαφωνίας.

Ετήσιες αυξήσεις μετά την τριετία

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, σε εργαζόμενο που έχει συμπληρώσει τρία έτη εργοδότησης στον ΟΚΥπΥ παραχωρείται μισθολογική αύξηση σε ετήσια βάση, όπως αυτή προβλέπεται στο συμβόλαιο εργοδότησής του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στο συμβόλαιο, το ύψος της αύξησης καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, στον προτεινόμενο κανονισμό 20(1) αναφέρεται:

«Παραχωρείται μισθοδοτική αύξηση σε υπάλληλο που έχει συμπληρώσει τρία έτη εργοδότησης σε ετήσια βάση, όπως αυτό προβλέπεται στο συμβόλαιο ή σε απουσία ρητής πρόνοιας του συμβολαίου όπως αποφασίζεται από το Συμβούλιο».

Η παραχώρηση της αύξησης συνδέεται, ωστόσο, με την αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζομένου, καθώς προβλέπεται δυνατότητα μη παραχώρησής της σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης.

Όπως αναφέρεται αυτούσια στον προτεινόμενο κανονισμό 20(2):

«Η αναφερόμενη στην παράγραφο (1) αύξηση που δικαιούται ο υπάλληλος μπορεί να μην ληφθεί στην περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης της απόδοσής του, κατά την περίοδο αυτή».

Οι κανονισμοί δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένο ποσοστό ετήσιας αύξησης, αφήνοντας το ζήτημα να ρυθμίζεται από το συμβόλαιο εργοδότησης ή, ελλείψει σχετικής πρόνοιας, από το διοικητικό συμβούλιο.

Αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική συνταξιοδοτική κάλυψη των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου του ΟΚΥπΥ.

Με τους νέους κανονισμούς προβλέπεται η ένταξή τους στο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο που εφαρμόζεται στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος κανονισμός 21 προβλέπει:

«Οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, εντάσσονται στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου».

Η ρύθμιση αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη πρόνοια για δημιουργία ξεχωριστού Ταμείου Προνοίας στον Οργανισμό.

Με την προτεινόμενη αλλαγή, η συνταξιοδοτική κάλυψη των συγκεκριμένων εργαζομένων θα διέπεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις που εφαρμόζονται για το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο.

Αλλαγές στις διαδικασίες προσλήψεων

Οι τροποποιήσεις επεκτείνονται και στις διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων στον ΟΚΥπΥ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημοσίευση των κενών θέσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού, πέραν της δημοσίευσής τους στον ημερήσιο Τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, στον κανονισμό 10(1), η υφιστάμενη αναφορά στη δημοσίευση θέσεων αντικαθίσταται από τη φράση:

«στον ημερήσιο τύπο, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού».

Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους υποψηφίους, καθώς και αποστολής τους μέσω ταχυδρομείου, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Στον προτεινόμενο κανονισμό 10(5) αναφέρεται:

«Οι αιτήσεις παραδίδονται στον Οργανισμό έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου, περιλαμβανομένων και ταχυμεταφορέων, με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων όπως καθορίζεται από τον Οργανισμό».

Ο ίδιος κανονισμός διευκρινίζει ότι για την πλήρωση κενών θέσεων λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αιτήσεις που παραδίδονται, ταχυδρομούνται συστημένες ή καταχωρούνται ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση.

Οι τροποποιητικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Οκτωβρίου 2026 και κατατέθηκαν στη Βουλή για εξέταση.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόνοια του προτεινόμενου κειμένου, οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.