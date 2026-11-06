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Η Κάτια Σάββα, το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, υποδέχτηκε στην εκπομπή της, «Alpha Ενημέρωση», τον κ. Αριστοτέλη Βαλωρίτη, τον χορευτή που κατέκτησε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness, καθώς κατάφερε να τοποθετήσει 511 ποτήρια στο κεφάλι του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην εκπομπή, προσπάθησε να ισορροπήσει στο κεφάλι του μερικά γυάλινα ποτήρια και μια ψησταριά. Ωστόσο, η εμφάνισή του δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε, γεγονός που «πάγωσε» τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του Alpha Κύπρου.

Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά του να τοποθετήσει την ψησταριά στο κεφάλι του, έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να πέσουν στο έδαφος.

Η Κάτια Σάββα, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, τον προέτρεψε να προσπαθήσει ξανά και τελικά τα κατάφερε, ενθουσιάζοντας τους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατές.

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