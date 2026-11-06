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Η δημιουργία του Κέντρου Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας στην περιοχή Γερίου ενισχύει τις δυνατότητες περίθαλψης άγριων ζώων, με τον προϋπολογισμό για την ανέγερσή του να ανέρχεται στις €720.000, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, στον χαιρετισμό του κατά την τελετή των εγκαινίων του Κέντρου, την Παρασκευή.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000», μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», με συνολικό προϋπολογισμό €720.000.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός το νέο Κέντρο έρχεται να αντικαταστήσει τις υφιστάμενες, πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις στην περιοχή Αθαλάσσας, οι οποίες λειτουργούν από το 1995.

«Με τη δημιουργία των νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων, αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις δυνατότητες περίθαλψης και αποκατάστασης τραυματισμένων, άρρωστων και ορφανών ζώων, με απώτερο στόχο, όπου αυτό είναι εφικτό, την επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος του Κέντρου στην προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας, όπως ο γύπας.

«Η δυνατότητα παροχής κατάλληλης περίθαλψης και φροντίδας, καθώς και η επανένταξη στη φύση, όπου αυτό είναι εφικτό, ενισχύουν τις προσπάθειες διατήρησης αυτών των πολύτιμων ειδών και προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας», είπε ο κ. Ιωάννου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Κέντρο θα λειτουργεί επίσης ως χώρος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και ως σημείο ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης για τα είδη της άγριας ζωής.

«Η υλοποίηση του έργου αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για την ενίσχυση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», είπε.

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προγραμματίζει το επόμενο διάστημα σειρά ενεργειών για την ενίσχυση του έργου και τη βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας στα πρότυπα διοίκησης και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών μέσω της κρατικής χορηγίας, καθώς και την ανάληψη του υπολογισμού και της καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.