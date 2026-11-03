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Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την άγρια φύση της Κύπρου έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Δασών, αποτυπώνοντας τη μάχη κυριαρχίας ανάμεσα σε αρσενικά αγρινά, με έπαθλο τη δυνατότητα ζευγαρώματος με ένα θηλυκό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το θηλυκό αγρινό βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και παρακολουθεί τη μάχη.

Τα εντυπωσιακά πλάνα κατέγραψε ο Γιώργος Λεύκου Παπαπέτρου, από το Τμήμα Δασών, το οποίο δημοσιοποίησε το βίντεο, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια χαρακτηριστική συμπεριφορά των αγρινών στο φυσικό τους περιβάλλον.