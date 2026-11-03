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Πρόσφυγες προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε πώληση των κατεχόμενων περιουσιών τους με σκοπό να εισπράξουν χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση, γιαγιά 75 ετών απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Νίκο Κέττηρο στον οποίο ανέφερε ότι θα πουλήσει το περιβόλι της στην Αμμόχωστο με σκοπό να εισπράξει χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να σπουδάσει την εγγονή της. «Η γυναίκα έκλαιγε με λυγμούς και μου είπε ότι θα καταφύγει στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων ή σε άλλους για να εξασφαλίσει τα χρήματα των σπουδών της εγγονής της» ανέφερε ο βουλευτής.

Ο κ. Κέττηρος, ο οποίος έφερε το θέμα στην επιφάνεια, ανέφερε ότι έλαβε και σχετική επιστολή από πρόσφυγα και την κοινοποίησε και στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

«Να μας πει η κυβέρνηση αν η πολιτική της είναι να μην λαμβάνει μέτρα διευκόλυνσης των ψνα συνάψουν δάνειο μέσω του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, με αποτέλεσμα να μένουν μετέωροι», ανέφερε ο κ. Κέττηρος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υποχρέωση του κάθε πρόσφυγα αιτητή να παρουσιάζει τέσσερις αξιόχρεους συνοφειλέτες οι οποίοι θα εγγυηθούν ότι το δάνειο θα εξοφληθεί. Όπως ανέφερε, σε άλλη περίπτωση, πρόσφυγας ο οποίος έχει κατατεθειμένα στην τράπεζα €2 εκατ. του ζητήθηκε να υποδείξει τέσσερις αξιόχρεους συνοφειλέτες, οπόταν επικοινώνησε με τον κ. Κέττηρο και του ανέφερε: «Ντρέπομαι να ζητήσω από τους υπαλλήλους μου να εγγυηθούν ότι θα αποπληρώσω το δάνειο μου».

Όπως ανέφερε τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων όσο και άλλοι βουλευτές, οι πρόσφυγες πρέπει να διευκολύνονται στη σύναψη δανείου και όχι να παρεμβάλλονται εμπόδια στην όλη διαδικασία. Βουλευτές ζήτησαν ενημέρωση ως προς τον αριθμό των αιτήσεων (για δάνεια) που έχουν απορριφθεί καθώς και τους λόγους της απόρριψης.

Ζητήθηκε επίσης ενημέρωση ως προς το ποσοστό της επιδότησης του επιτοκίου του δανείου των προσφύγων, με δεδομένο ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι παρατηρείται διαφοροποίση σε κάποιες περιπτώσεις δανείων.

Χαρακτηριστική ήταν και η αναφορά του προέδρου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών κ. Άκη Πούρου, ο οποίος αναφερόμενος στην υποστελέχωση του Φορέα ανέφερε: Έζησα τον τέλειο εξευτελισμό εδώ και πέντε χρόνια. Δεν μας λάμβαναν καθόλου υπόψιν όταν ζητούσαμε ενίσχυση. Ζητούσαμε πέντε άτομα και μας έδιναν ένα. Δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και να εξυπηρετήσουμε τους πρόσφυγες. Είναι ντροπή και κρίμα να λαμβάνουν το βάρος των αποφάσεων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, όταν οι αποφάσεις για την πολιτική του Φορέα εξαρτώνται από άλλους.

Κρατικοί λειτουργοί ανέφεραν πως πολλά δάνεια είναι μη εξυπηρετούμενα και γι’ αυτό ζητούνται τέσσερις αξιόχρεοι συνοφειλέτες, ώστε να διασφαλίζεται πως δεν θα χαθεί δημόσιο χρήμα.