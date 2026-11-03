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Μια σημαντική διεθνή διάκριση εξασφάλισε ο Κύπριος συνθέτης Γιώργος Χριστοφή, καθώς το έργο του «Vestiges» απέσπασε το 1o βραβείο στον 1o Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Re:Trace Kurtág, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα.

Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη η διεθνής συμμετοχή στη διοργάνωση, καθώς κατατέθηκαν συνολικά 64 έργα από συνθέτες 22 χωρών. Ο Χριστοφή συγκαταλεγόταν στους έξι φιναλίστ που επέλεξε η κριτική επιτροπή, έπειτα από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Συγκεκριμένα, μετά από διεξοδική αξιολόγηση, η Κριτική Επιτροπή είχε επιλέξει ως φιναλίστ τον Γιώργο Χριστοφή και τους Mert Morali, Γιώργο Βάβουλα, Leishuo Ye, Παύλο Κατσιβέλη και Κωνσταντίνο Κουτρουμπή.

Ο νέος διαγωνισμός αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, με την υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως διεθνής πλατφόρμα ανάδειξης της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας. Κάθε έκδοση του εν λόγω διαγωνισμού θα θέτει στο επίκεντρο ένα σημαντικό πρόσωπο από τον διεθνή χώρο της μουσικής δημιουργίας. Η πρώτη διοργάνωσή του ήταν αφιερωμένη στον εμβληματικό και αιωνόβιο Ούγγρο συνθέτη Γκιόργκι Κούρταγκ, ο οποίος έκλεισε φέτος τα 100 χρόνια από τη γέννησή του (19 Φεβρουαρίου 1926).

Η αισθητική του Κούρταγκ, η οικονομία των μουσικών μέσων, η δύναμη της σιωπής, η ομορφιά του θραύσματος και η ένταση της στιγμιαίας χειρονομίας αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες. Οι συνθέτες κλήθηκαν να προσεγγίσουν ελεύθερα τη μουσική σκέψη και τη δημιουργική φιλοσοφία του, χωρίς να είναι απαραίτητη η άμεση μίμηση του ύφους του.

Το «Vestiges» του Γιώργου Χριστοφή αποτελείται από πέντε μουσικές μικρογραφίες, καθεμία από τις οποίες συνιστά έναν προσωπικό φόρο τιμής σε διαφορετικό συνθέτη: τους Γκιόργκι Λιγκέτι, Ολιβιέ Μεσιάν, Άλμπαν Μπεργκ, Ζεράρ Γκριζί και Χένρι Πέρσελ. Μέσα από αυτή τη συνθετική σύλληψη, ο δημιουργός συνομιλεί με πέντε διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες και αισθητικές, από την μπαρόκ παράδοση μέχρι τις αναζητήσεις της μουσικής πρωτοπορίας του 20ού αιώνα.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη συναυλία της 1ης Νοεμβρίου από το σύνολο EnA – Enosis Atelier, το νεοσύστατο μουσικό σύνολο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσικού Μαρίας Μπάζου. Η τελική συναυλία περιλάμβανε τις συνθέσεις και των έξι φιναλίστ, ενώ την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι συνθέτες και μουσικοί Γεωργία Σπυροπούλου, Μιχάλης Οικονόμου, Χαράλαμπος Γωγιός, Ελένη Ράλλη και Ζήσης Σέγκλιας.

Μια διαδρομή με διεθνή παρουσία

Η διάκριση στον διαγωνισμό Re έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη αξιόλογη πορεία στον χώρο της σύγχρονης σύνθεσης. Ο Γιώργος Χριστοφή είναι συνθέτης και κιθαριστής, με σπουδές κλασικής κιθάρας στο Πανεπιστήμιο του Χαλ, όπου απέκτησε πτυχίο με άριστα και μεταπτυχιακό τίτλο στην εκτέλεση. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στη Σύνθεση στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό.

Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 15 χώρες, σε διεθνή φεστιβάλ και σημαντικές μουσικές διοργανώσεις, ενώ έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους σολίστ και μουσικά σύνολα. Συνθέσεις του έχουν επίσης μεταδοθεί από το BBC Radio 3 και έχουν εκδοθεί από τον ιταλικό μουσικό εκδοτικό οίκο ARS Publica.

Σήμερα διδάσκει Μουσική Θεωρία και Σύνθεση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του Contemporary Music Lab, μιας ερευνητικής πρωτοβουλίας που εστιάζει στη σύγχρονη μουσική δημιουργία και τη μουσικολογική έρευνα.

Η βράβευση του «Vestiges» αναδεικνύει τη συνεχή παρουσία Κύπριων δημιουργών στον διεθνή χώρο της σύγχρονης μουσικής και προσθέτει μια ακόμη σημαντική διάκριση στη διαδρομή του Γιώργου Χριστοφή.