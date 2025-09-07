Διάκριση για Κύπριο σε έναν από τους κορυφαίους διαγωνισμούς πιάνου στον κόσμο. Ο λόγος για τον πιανίστα, Χρήστο Φούντο, ο οποίος διεκδίκησε με αξιώσεις την πρωτιά στον 65ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Ferruccio Busoni, διακρινόμενος ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Στο τέλος πήρε τη διόλου ευκαταφρόνητη τρίτη θέση, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους πιανίστες στον κόσμο.

Ο Χρήστος Φούντος μετά από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού συμπεριλήφθηκε στην 100άδα και εν συνεχεία κατάφερε να διακριθεί στα διαδοχικά στάδια αξιολόγησης της τελικής φάσης του διαγωνισμού που διεξήχθη στο Μπολτσάνο (Bolzano) της Ιταλίας (27/8 – 7/9). Μέχρι και σήμερα το μεσημέρι ο Φούντος διεκδικούσε με αξιώσεις την πρωτιά, αφού συμπεριλήφθηκε στην τριάδα των φιναλίστ που συμπληρωνόταν από τον Γεωργιανό Sandro Nebieridze και τον Κινέζο Yifan Wu.

Ο 28χρονος πιανίστας μας τελικά κατέλαβε την ιδιαίτερα τιμητική τρίτη θέση, ενώ κατά τη βράβευσή του καταχειροκροτήθηκε αποσπώντας τα συγχαρητήρια των ειδικών. Η τελική φάση του διαγωνισμού καλύφθηκε από την ιταλική κρατική τηλεόραση (RAI5).

Ποιος είναι

Ο Κύπριος πιανίστας Χρήστος Φούντος, είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στη Λευκωσία, με καταγωγή από το Καϊμακλί.

Η διάκριση αυτή προστίθεται στην ήδη αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα του, που περιλαμβάνει εμφανίσεις ως σολίστας με κορυφαίες ορχήστρες, καθώς και ως μέλος του Waldstein Trio, με ρεσιτάλ σε αίθουσες όπως η Brahms Saal της Wiener Musikverein και το Beethovenhaus της Βόννης.

Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 5 ετών και σε ηλικία 17 ετών έκανε το ντεμπούτο του ως σολίστας με την Κυπριακή Συμφωνική Ορχήστρα, ερμηνεύοντας το 2ο Κοντσέρτο για Πιάνο του Σοστακόβιτς.

Αργότερα, με πλήρη υποτροφία, σπούδασε στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance στο Λονδίνο, όπου απέκτησε Bachelor of Music, Master of Music και Artist Diploma με άριστα, αποσπώντας πλήθος βραβείων, όπως το Ασημένιο Μετάλλιο και τον τίτλο Young Artist της Musicians’ Company της City of London. Διαμένει μόνιμα στο Λονδίινο.

Η συμμετοχή και η διάκρισή του στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Busoni του 2025 ενισχύει τη διεθνή αναγνώριση του Χρήστου Φούντου, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους νέους πιανίστες της γενιάς του.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Ferruccio Busoni (Ferruccio Busoni International Piano Competition) είναι ένας από τους πλέον μακρόβιους διαγωνισμούς πιάνου παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 1949, προς τιμήν του Ferruccio Busoni, για να τιμηθεί η 25η επέτειος από τον θάνατό του. Από την αρχή απέσπασε την προσοχή της μουσικής κοινότητας. Θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους και επιδραστικούς διαγωνισμούς πιάνου στον κόσμο, με συνδυασμό παράδοσης και καινοτομίας. Συμμετέχουν σ΄ αυτόν πιανίστες γεννημένοι από 1η Ιανουαρίου 1994 έως και 31 Δεκεμβρίου 2008.