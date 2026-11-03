Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη δέσμευση της χώρας του σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τόνισε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Πρεσβείας στα ΜΚΔ, ο Πρέσβης Τζον Μπρέσλοου είχε τη Δευτέρα συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

“Χαίρομαι που συναντήθηκα με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Είναι πάντα χρήσιμο να ακούμε την άποψή της για την μελλοντική πορεία” ανέφερε ο Πρέβης.

Εξέφρασε τέλος, την προσήλωση της χώρας του “στην ειρήνη και σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ”.

ΚΥΠΕ