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Μέχρι το τέλος του 2026 προτίθεται να καταθέσει ο Σύνδεσμος Τυροκόμων αίτηση για αναθεώρηση της ποσόστωσης γάλακτος στο χαλλούμι ΠΟΠ, με στόχο, όπως αναφέρει, τη διατήρηση της παραγωγής και των εξαγωγών. Το ποσοστό αιγοπρόβειου γάλακτος που θα προτείνει δεν έχει ακόμη καθοριστεί και θα προκύψει από δοκιμές, επιστημονικές αναλύσεις και διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Γεωργίας.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου, Μιχάλης Κούλλουρος, δήλωσε ότι «σίγουρα πριν το τέλος του χρόνου η αίτηση θα κατατεθεί», επισημαίνοντας τα στενά χρονικά περιθώρια για την εξέτασή της και για ενδεχόμενες ενστάσεις.

Η πρωτοβουλία αφορά την αναθεώρηση της αναλογίας 51% αιγοπρόβειου και 49% αγελαδινού γάλακτος που προβλέπεται για το χαλλούμι ΠΟΠ. Είναι διαφορετική από την προσωρινή ρύθμιση του διατάγματος της 13ης Μαΐου 2026, το οποίο καθορίζει την ελάχιστη αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος στο 15% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι τυροκόμοι είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους για αλλαγές τον Ιούνιο, με αφορμή την κρίση του αφθώδους πυρετού και τις επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος, ιδιαίτερα του αιγοπρόβειου.

Δεν έχει καθοριστεί το νέο ποσοστό

Ερωτηθείς για την αναλογία που θα ζητήσει ο Σύνδεσμος, ο κ. Κούλλουρος ανέφερε ότι «θα αιτηθούμε ένα ποσοστό το οποίο θα επιτρέψει να συνεχιστεί η παραγωγή και οι εξαγωγές».

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση ότι οι τυροκόμοι θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν όλο το γάλα, ανεξάρτητα από την ποσόστωση που θα προταθεί.

«Όποιο και να είναι το ποσοστό, δεν αλλάζει τίποτα από τη δέσμευσή μας για να συνεχίσουμε να παραλαμβάνουμε όλο το γάλα», σημείωσε.

Σε σχέση με το 51%, υποστήριξε ότι δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί, παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, επικαλούμενος και σχετική πρόσφατη δήλωση υπουργού.

Όπως εξήγησε, η πρόταση θα βασιστεί στις δοκιμές που πραγματοποιούνται, στα επιστημονικά δεδομένα των αναλύσεων και στη διαβούλευση με το Υπουργείο Γεωργίας. Οι σύμβουλοι του Συνδέσμου εργάζονται για τη διαμόρφωση συγκεκριμένης λύσης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να περιορίσει το ενδεχόμενο ενστάσεων.

Στόχος η διατήρηση του ΠΟΠ και εξαγωγών €350 εκατ.

Ο κ. Κούλλουρος ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με το Υπουργείο Γεωργίας και ότι σκοπός της αίτησης είναι να διατηρηθούν το καθεστώς ΠΟΠ και οι εξαγωγές χαλλουμιού, τις οποίες προσδιόρισε σε €350 εκατ.

Συνέδεσε την πρωτοβουλία με την πολιτική κατεύθυνση για διαφύλαξη των εξαγωγών που, όπως είπε, είχε δώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση με τους τυροκόμους στο Προεδρικό τον Ιούνιο του 2024.

Προειδοποίησε ότι, χωρίς τροποποίηση, θα χαθεί σημαντικό μέρος των εξαγωγών, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει αρκετό διαθέσιμο γάλα για να διατηρηθεί η σημερινή παραγωγή με την προβλεπόμενη αναλογία.

Πρώτα στο Υπουργείο Γεωργίας, ακολούθως στην Κομισιόν

Η αίτηση προγραμματίζεται να υποβληθεί αρχικά στο Υπουργείο Γεωργίας μέχρι το τέλος του 2026. Το Υπουργείο θα χρειαστεί χρόνο για να τη μελετήσει και ενδεχομένως να ζητήσει αλλαγές, προτού ακολουθήσει η υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον κ. Κούλλουρο, η εξέταση στην Επιτροπή χρειάζεται περίπου δύο χρόνια. Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο Σύνδεσμος επιδιώκει να κινηθεί πριν από το τέλος του 2026, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2028.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τα περιθώρια στενά, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί και πιθανή διαδικασία ενστάσεων. Παρότι θεωρεί δύσκολο το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση της αίτησης μέχρι το τέλος του έτους, εκτίμησε ότι δεν είναι ανέφικτο.

Οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων και οι προειδοποιήσεις για την παραγωγή

Σε σχέση με τους αιγοπροβατοτρόφους, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου ανέφερε ότι γνωρίζουν την πρόθεση για τροποποίηση, αλλά επιμένουν στην αναλογία του 51%.

Κατά τον ίδιο, η άμεση εφαρμογή αυτού του ποσοστού θα προκαλούσε απώλειες τόσο στους τυροκόμους όσο και στους κτηνοτρόφους. Προειδοποίησε για σημαντική μείωση εξαγωγών, ενδεχόμενο κλείσιμο μικρών τυροκομείων λόγω έλλειψης γάλακτος και αύξηση της τιμής του χαλλουμιού εξαιτίας της περιορισμένης παραγωγής.

Περιγράφοντας τις επιπτώσεις που εκτιμά ότι θα προκύψουν, αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη πτώση της παραγωγής από 45.000 σε 20.000 τόνους, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδιάθετες ποσότητες γάλακτος που σήμερα τυροκομούνται.

Τόνισε, πάντως, ότι στόχος του Συνδέσμου δεν είναι να πληγούν οι αιγοπροβατοτρόφοι ή οι αγελαδοτρόφοι, τους οποίους χαρακτήρισε απαραίτητους συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Μακάρι να καταφέρουν να αυξήσουν το γάλα τους, γιατί μόνο αν αυξηθεί το γάλα τους μπορούμε να αυξήσουμε και εμείς τις εξαγωγές μας», κατέληξε.