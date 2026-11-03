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Έπειτα από σχεδόν 22 χρόνια στο διάστημα, το πρωτοποριακό τηλεσκόπιο Swift της NASA επιστρέφει στη Γη, όπου αναμένεται να καταστραφεί κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Η αμερικανική Space Force επικαιροποίησε τις εκτιμήσεις της για την επανείσοδο του Neil Gehrels Swift Observatory, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, το μεγαλύτερο μέρος του βάρους περίπου 1,1 τόνων τηλεσκοπίου θα καεί κατά την κάθοδό του, η οποία αναμένεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αναφέρει το Popular Science.

Η προβλεπόμενη ώρα επανεισόδου είναι στις 10.30 το πρωί ώρα Κύπρου, με περιθώριο αβεβαιότητας 11 ωρών προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή του τηλεσκοπίου μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 23.30 της Τρίτης 3 Νοεμβρίου έως τις 21.30 της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Οι εκτιμήσεις ενδέχεται να αναθεωρηθούν όσο πλησιάζει η επανείσοδος.

«Γνωρίζαμε ότι αυτή η ημέρα θα ερχόταν ήδη πριν από την εκτόξευση του Swift», δήλωσε ο αστρονόμος Τζον Νούσεκ, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, επικεφαλής της ομάδας ελέγχου του τηλεσκοπίου. «Τουλάχιστον στη χαμηλή γήινη τροχιά, ό,τι ανεβαίνει πρέπει κάποτε να κατέβει. Και το τέλος είναι καταστροφικό».

Τα δύο χρόνια έγιναν… είκοσι δύο

Το Swift εκτοξεύθηκε το 2004, με αρχική αποστολή διάρκειας μόλις δύο ετών. Τελικά, παρέμεινε σχεδόν 22 χρόνια σε τροχιά, παρατηρώντας μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και βίαια φαινόμενα του Σύμπαντος.

Η συμβολή του στην αστρονομία υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως στη μελέτη των εκρήξεων ακτίνων γάμμα, που συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα ενεργειακά φαινόμενα του Σύμπαντος. Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το τηλεσκόπιο παρατήρησε περισσότερες από 2.000 τέτοιες εκρήξεις και πάνω από 1.400 σουπερνόβα.

Παράλληλα, κατέγραψε σπάνια φαινόμενα παλιρροϊκής διάσπασης, κατά τα οποία άστρα διαλύονται και καταβροχθίζονται από γειτονικές μαύρες τρύπες. Πιο πρόσφατα, συνέβαλε καθοριστικά στην παρατήρηση του κομήτη 3I/ATLAS, του τρίτου διαστρικού αντικειμένου που έχει εντοπιστεί να διασχίζει το Ηλιακό Σύστημα.

Υπολογίζεται ότι περίπου 7.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν αξιοποιήσει δεδομένα του Swift, αριθμός που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε έξι εργασίες την εβδομάδα σε όλη τη διάρκεια της αποστολής του.

«Το Swift μάς αφήνει ένα εξαιρετικό αρχείο παρατηρήσεων σε πολλαπλά μήκη κύματος, το οποίο θα τροφοδοτεί νέες ανακαλύψεις για πολλές ακόμη δεκαετίες», δήλωσε τον Οκτώβριο ο Σον Ντόμαγκαλ-Γκόλντμαν, διευθυντής του Τμήματος Αστροφυσικής της NASA.

Το τηλεσκόπιο παραλίγο να εξασφαλίσει παράταση της αποστολής του. Τον Ιούλιο, η NASA συνεργάστηκε με την ιδιωτική εταιρεία Katalyst σε μια προσπάθεια να το μετακινήσει σε υψηλότερη τροχιά, χρησιμοποιώντας έναν ειδικά σχεδιασμένο ρομποτικό δορυφόρο. Ωστόσο, το ρομποτικό σκάφος παρουσίασε βλάβη καθ’ οδόν προς το παρατηρητήριο, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να εγκαταλείψουν την επιχείρηση διάσωσης.

Παρά την αποτυχία, οι αστρονόμοι συνέχισαν να αξιοποιούν το Swift τους επόμενους μήνες, μέχρι την πρόσφατη οριστική ολοκλήρωση της αποστολής του, κλείνοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της διαστημικής αστρονομίας.

cnn.gr