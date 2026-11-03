Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Τρίτη, ο γαμπρός και ο κουμπάρος του, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός του αγωνιστικού οχήματος που επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς drift στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, με σκοπό την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από την Τροχαία Λεμεσού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και τέθηκαν υπό κράτηση.

Κατά την ανάκρισή τους, φέρονται να ανέφεραν ότι μετά το περιστατικό αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα των πράξεών τους.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και ο εντοπισμός του αγωνιστικού οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για το επικίνδυνο θέαμα.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, αποκοπή δρόμου, αμελή και επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και πρόκληση οχληρίας και παρακώλυση της κυκλοφορίας.

Η υπόθεση αφορά το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ένδειξη «Just Married», στο οποίο καταγράφεται αγωνιστικό όχημα να πραγματοποιεί πλαγιολισθήσεις στον κυκλικό κόμβο, ενώ παράλληλα ανάβουν βεγγαλικά και οι έξοδοι φαίνεται να έχουν αποκλειστεί με ρυμουλκά οχήματα.