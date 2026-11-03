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Αυλαία έπεσε σήμερα, Τρίτη (3/11), στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του 80χρονου Γιώργου Χατζηγεωργίου, με κατηγορούμενο τον 49χρονο γιο του, ο οποίος παραδέχθηκε τη μία από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και συγκεκριμένα ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον ηλικιωμένο πατέρα του, τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου 2025, στη Λεμεσό.

Το Κακουργιοδικείο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση, επιβάλλοντας στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 13 ετών.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για έναν κατηγορούμενο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως στυγερός δολοφόνος. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος αποδίδει την πράξη του σε όσα υποστηρίζει ότι είχε βιώσει από τον πατέρα του, ενώ σημειώνεται ότι η ενέργειά του δεν ήταν εντελώς ασύνδετη με τα όσα βίωσε προηγουμένως.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, λήφθηκαν υπόψη η παραδοχή του κατηγορουμένου, η μεταμέλειά του, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο κατηγορούμενος, με την είσοδό του στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου, απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του, λέγοντας οτι «θλίβεται η καρδιά μου για την κατάντια μου». Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες διάπραξης του αδικήματος, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος προέβη απρόκλητα στην ενέργεια που επέφερε τον θάνατο του πατέρα του. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο στοιχείο της βαναυσότητας της πράξης, ενώ δεν εντοπίστηκαν στοιχεία προσχεδιασμού.

Τον 49χρονο εκπροσώπησαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου οι δικηγόροι Αλέξανδρος Σαουρής και Μαρία Νεοφυτου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το Δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης στα γεγονότα της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, στις 9 Ιουλίου 2025, τα ξημερώματα, ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε από το κινητό του στο ΤΑΕ Λεμεσού και ομολόγησε ότι λίγα λεπτά προηγουμένως είχε μαχαιρώσει τον πατέρα του. Παράλληλα, ζήτησε από τα μέλη της Αστυνομίας να μεταβούν στην οικία του για να τον συλλάβουν.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι, ενώ βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό του και χρησιμοποιούσε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, άρχισε να σκέφτεται τα «βάσανα» που, όπως ισχυρίστηκε, του είχε προκαλέσει ο πατέρας του. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, οι σκέψεις αυτές τον οδήγησαν στην επιθυμία να του κάνει κακό.

Το Δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης στην απολογία του κατηγορουμένου, καθώς και στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Όπως επισημάνθηκε, δεν προέκυψε μειωμένος καταλογισμός, καθώς δεν τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας του επηρέασαν την ικανότητά του να αντιληφθεί τις πράξεις του.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι είχε επίγνωση των πράξεών του, καθώς λίγα λεπτά μετά το περιστατικό τηλεφώνησε στην Αστυνομία, ενώ στη συνέχεια επικοινώνησε και με τον πνευματικό του, προκειμένου να λάβει συγχωρητική ευχή.

Ωστόσο, το Δικαστήριο συνυπολόγισε κατά την επιμέτρηση της ποινής το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Κακουργιοδικείο τόνισε ότι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας συνιστά ιδιαίτερης σοβαρότητας έγκλημα αφού είναι αυτονόητη η αξία της ανθρώπινης ζωής, η οποία αποτελεί το ύψιστο αγαθό. Αναφερόμενο στην έξαρση που παρατηρείται, το Κακουργιοδικείο τόνισε, περαιτέρω, την ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών και προστασία της κοινωνίας από πρόσωπα που επιδίδονται σε τέτοιου είδους σοβαρά αδικήματα.

Με αναφορά στις συνθήκες διάπραξης του αδικήματος, το Κακουργιοδικείο σημείωσε την απρόκλητη ενέργεια του Κατηγορούμενου και τη βαναυσότητα της πράξης του, αν και δεν εντοπίστηκαν στοιχεία προσχεδιασμού. Η χρήση μαχαιριού, σε συνδυασμό με το ότι επρόκειτο για αριθμό κτυπημάτων, ενώ το θύμα κοιμόταν ανυποψίαστο και χωρίς περιθώρια αντίδρασης ή αντίστασης, αποτέλεσαν στοιχεία που προσέθεταν στη σοβαρότητα του αδικήματος.

Σε σχέση με τα ψυχιατρικά προβλήματα που παρουσίαζε ο Κατηγορούμενος, τα οποία λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο επιμέτρησης της ποινής, σημειώθηκε, με αναφορά σε ψυχιατρική έκθεση, πως δεν προέκυπτε κάποια «έξωθεν» επιρροή είτε με τη μορφή παρορμήσεων είτε με τη μορφή ακουστικών παραισθήσεων ή κάποια πρόσφατη διένεξη με το θύμα και ούτε η συμπεριφορά του Κατηγορούμενου αποδόθηκε σε οποιαδήποτε πρόκληση από μέρους του θύματος.

Λέχθηκε, περαιτέρω, πως δεν προέκυπτε ζήτημα μειωμένου καταλογισμού αφού τα προβλήματα ψυχικής υγείας που παρουσίαζε ο Κατηγορούμενος δεν επηρέασαν την νοητική ή αντιληπτική του λειτουργία σε σχέση με τις πράξεις και την ευθύνη του.

Προς όφελος του Κατηγορούμενου, λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του Κατηγορούμενου, η συνεργασία του με τις αστυνομικές αρχές, αφού ήταν ο ίδιος που τις οποίες ειδοποίησε λίγα λεπτά μετά ότι μαχαίρωσε τον πατέρα του, η παραδοχή του και το λευκό του ποινικό μητρώο.