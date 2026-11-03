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Η παραδοσιακή λιβανέζικη πίτα με κοτόπουλο έγινε ρεπορτάζ πριν μερικές μέρες στο Reuters -και αναδημοσιεύτηκε σε ΜΜΕ πολλών χωρών- καθώς μετατράπηκε ξαφνικά σε σύμβολο των τεράστιων οικονομικών ανισοτήτων στον Λίβανο. Γιατί;

Επειδή ένα εστιατόριο (το The Glow Paradise) είχε την έμπνευση να πλασάρει μια τέτοια πίτα κοτόπουλο σε εντυπωσιακή συσκευασία και με έντονη προβολή, τιμολογώντας την 13 δολάρια τη μια! Εξωφρενική τιμή (υπερδιπλάσια της συνηθισμένης) για τους καταναλωτές μιας πολύπαθης χώρας, που πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα απαραίτητα.

Και όμως, η τιμή των 13 δολαρίων έκανε τη συγκεκριμένη πίτα πρώτο θέμα στη Βηρυτό και όχι μόνο. Παρά την κατακραυγή εντός της λιβανέζικης κοινωνίας, το εστιατόριο ανακοίνωσε ότι πούλησε περισσότερες από 20.000 πίτες μέσα σε μόλις 11 ημέρες!

Το Reuters σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, τέσσερα στα πέντε νοικοκυριά στον Λίβανο δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν βασικά αγαθά. Παράλληλα, το ΑΕΠ της χώρας έχει μειωθεί σχεδόν κατά 40% από το 2019.

Ο οικονομολόγος Σάμι Νάντερ επισήμανε στο ρεπορτάζ μια αντίφαση: Ενώ το συγκεκριμένο εστιατόριο γεμίζει πελάτες, 22 άλλα εστιατόρια έκλεισαν μέσα σε έναν μήνα.

INS