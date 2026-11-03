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Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί φουά γκρα παρακολουθούν με ενδιαφέρον την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ την Τρίτη, καθώς οι ψηφοφόροι στο Ντένβερ και την Ουάσινγκτον θα ψηφίσουν επίσης υπέρ ή εναντίον του περιορισμού της παραγωγής και πώλησης φουά γκρα στις πολιτείες τους.

Για το ενδιαφέρον Ευρωπαίων πτηνοτρόφων γράφει σήμερα η ιστοσελίδα Rapporteur (πρώην Euractiv).

Το φουά γκρα είναι μαγειρεμένο-επεξεργασμένο συκώτι πάπιας ή χήνας που εκτρέφεται συχνά μέσω αναγκαστικού ταΐσματος. Η πρακτική αυτή επικρίνεται έντονα από οργανώσεις για την προστασία των ζώων.

Στις ΗΠΑ, τοπικές εκστρατείες που συνδέονται με την ομάδα για την ευημερία των ζώων Pro-Animal Future ζητούν την απαγόρευση της αναγκαστικής σίτισης πτηνών και την πώληση προϊόντων που παρασκευάζονται με αυτήν την πρακτική.

Οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν παράλληλα με τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, στις οποίες οι πολίτες των ΗΠΑ θα εκλέξουν μέλη του Κογκρέσου. Εάν εγκριθούν, τα μέτρα κατά του φουά γκρα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου.

Όπως γράφει η Rapporteur, περιορισμοί στο φουά γκρα έχουν ήδη θεσπιστεί στην Ινδία, το Ισραήλ και πιο πρόσφατα στη Βραζιλία, μια κίνηση που οι παραγωγοί της ΕΕ θεωρούν αντίποινα για τους περιορισμούς της ΕΕ στις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος. Στις ΗΠΑ, η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη έχουν επίσης θεσπίσει απαγόρευση.

Στην ΕΕ, η παραγωγή περιορίζεται στη Γαλλία (παράγει περίπου το 80% του ευρωπαϊκού φουά γκρα), την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και το Βέλγιο.