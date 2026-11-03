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Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, που έγινε την Παρασκευή, λήφθηκαν αρκετές αποφάσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας νέας στρατηγικής συμμαχίας, με επίκεντρο το εμπόριο, την ενέργεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, ήδη από την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, της αντιπροσωπίας της οποίας ηγήθηκαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα, και η κυβέρνηση του Καναδά συμφώνησαν στη συνεργασία για από κοινού αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προωθήσουν κοινή αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών της καναδικής De Havilland (τα γνωστά Canadair).

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα αεροσκάφη προορίζονται να παραδοθούν έως το 2030, ενισχύοντας τις δυνατότητες αντιμετώπισης πυρκαγιών στον Καναδά και στην Ευρώπη.

Στον ενεργειακό τομέα, ΕΕ και Καναδάς εξετάζουν την περαιτέρω διασύνδεση των αγορών τους, με τη διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας για την εξαγωγή καναδικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη.

INS