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Την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του εκφράζει ο Δήμος Λευκονοίκου για τη νέα απόρριψη, από την τουρκοκυπριακή πλευρά, του αιτήματός του για τέλεση εκκλησιασμού στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο κατεχόμενο Λευκόνοικο, στις 7 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η σχετική ενημέρωση έγινε από την UNFICYP, με τον Δήμο να καταγγέλλει παραβίαση του δικαιώματος θρησκευτικής λατρείας των εκτοπισμένων δημοτών του και να καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα να παρέμβουν.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Δήμος Λευκονοίκου, εκφράζει την έντονη απογοήτευση και αγανάκτηση του και καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο, την αδιάλλακτη στάση της τ/κ πλευράς, η οποία, σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από την UNFICYP, απέρριψε εκ νέου την αίτηση μας για εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Λευκόνοικο, στις 7 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση αυτή, είναι απαράδεκτη και στερεί από τους εκτοπισμένους δημότες μας τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας στον τόπο καταγωγής τους ενώ παράλληλα, η συνεχιζόμενη άρνηση έγκρισης τέτοιων αιτημάτων, δεν συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δημιουργία συνθηκών αμοιβαίου σεβασμού και συμφιλίωσης.

Οι εκτοπισμένοι Λευκονοικιάτες όπως και κάθε εκτοπισμένος Ε/Κ, έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να επισκέπτονται τις εκκλησίες τους, να διατηρούν ζωντανές τις θρησκευτικές παραδόσεις τους και να διαφυλάσσουν τους δεσμούς τους με την κατεχόμενη γη των προγόνων τους.

Ως εκ τούτου, καλούμε την UNFICYP, τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα, να προβούν στις δέουσες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας και η απρόσκοπτη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων των εκτοπισμένων δημοτών μας, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τις πρόνοιες της Σύμβασης της Χάγης του 1907 και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η προστασία των χώρων λατρείας και ο σεβασμός του δικαιώματος των εκτοπισμένων να διατηρούν ζωντανούς τους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς τους με τη γενέτειρα τους, αποτελούν θεμελιώδεις υποχρεώσεις που δεν μπορούν να παραγνωρίζονται.

Ο Δήμος Λευκονοίκου, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις προσπάθειες του για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και των άρρηκτων δεσμών μας, με την αγαπημένη μας κωμόπολη.





