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Το Minthis ενισχύει τη διεθνή του αναγνώριση με το βραβείο πέντε αστέρων στην κατηγορία Best Mixed Use Development στην Κύπρο, ενώ το Elysia Blu διακρίνεται στην κατηγορία Residential Development 20+ Units.

Δύο αναπτύξεις. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατοικία. Μια διπλή επιτυχία που κάνει την Pafilia περήφανη.

Η Pafilia Property Developers γιορτάζει τη διπλή της διάκριση στα European Property Awards 2026–2027, με το Minthis και το Elysia Blu να αναγνωρίζονται για την ξεχωριστή συμβολή τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης κατοικίας και του τρόπου ζωής στην Κύπρο.

Το Minthis απέσπασε το βραβείο πέντε αστέρων στην κατηγορία Best Mixed Use Development, Cyprus, προσθέτοντας μία ακόμη διάκριση σε μια πορεία διεθνούς αναγνώρισης που ξεπερνά τη δεκαετία. Έχοντας ήδη βραβευθεί στα International Property Awards για 13 συνεχόμενα χρόνια από το 2012, το Minthis επιβεβαιώνει τη διαχρονική φιλοδοξία πίσω από έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Κύπρου. Παράλληλα, το Elysia Blu αναδείχθηκε Award Winner στην κατηγορία Residential Development 20+ Units, Cyprus, συμπληρώνοντας τη διπλή επιτυχία της Pafilia.

Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Royal Lancaster Hotel του Λονδίνου, σε μια τελετή που τίμησε σημαντικά επιτεύγματα στους κλάδους των ακινήτων και της φιλοξενίας. Για την Pafilia, η φετινή διπλή αναγνώριση αποτελεί αφορμή γιορτής, αλλά και επιβεβαίωση της φιλοσοφίας που καθοδηγεί την εταιρεία εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες: να δημιουργεί χώρους που ξεπερνούν τα όρια της αρχιτεκτονικής και εμπλουτίζουν τη ζωή των ανθρώπων.

Minthis: Ένα βραβευμένο όραμα που συνεχίζει να εξελίσσεται

Σε μια προστατευόμενη έκταση πέντε εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, το Minthis συνδυάζει τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου με μια σύγχρονη προσέγγιση στη μεσογειακή ζωή.

Το πρωταθληματικών προδιαγραφών γήπεδο γκολφ 18 οπών, το Minthis Spa που αποτελεί αυτοτελή προορισμό, οι ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο προορισμό, όπου η ευεξία και η ανθρώπινη επαφή αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.

Η γοητεία του Minthis, ωστόσο, εκτείνεται πέρα από τις εγκαταστάσεις του. Βρίσκεται στη σχέση της αρχιτεκτονικής με το τοπίο, στη δυνατότητα να επιβραδύνει κανείς τους ρυθμούς του και να επανασυνδεθεί με τη φύση, αλλά και στην αίσθηση κοινότητας που καλλιεργείται μέσα από κοινές εμπειρίες. Από τις αθλητικές δραστηριότητες έως τις πολιτιστικές συναντήσεις και τις εποχικές γιορτές, το Minthis έχει διαμορφώσει έναν χαρακτήρα με σαφή κυπριακή ταυτότητα και διεθνή απήχηση.

Η νέα διάκριση πέντε αστέρων προστίθεται σε μια μακρά πορεία αναγνώρισης από τον κλάδο, αποτυπώνοντας τη συνεχή εξέλιξη ενός προορισμού που συνδυάζει την κατοικία, την αναψυχή, τη φιλοξενία και την ευεξία σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο περιβάλλον.

Elysia Blu: Μια σύγχρονη έκφραση της μεσογειακής ζωής

Στο Elysia Blu, η Pafilia δίνει την ίδια προσοχή στην εμπειρία της κατοίκησης, μέσα από μια σύγχρονη ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιθυμούν να ζουν σήμερα.

Με 200 διαμερίσματα σε 10 κτίρια, το Elysia Blu συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική, διαμορφωμένους κήπους, κοινόχρηστες πισίνες και εγκαταστάσεις ευεξίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλόξενο περιβάλλον που εξισορροπεί την ιδιωτικότητα με τις ευκαιρίες κοινωνικής επαφής.

Έμφαση δίνεται σε μια άνετη καθημερινότητα, με φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια. Οι κατοικίες προσφέρουν τον προσωπικό χώρο για ξεκούραση, ενώ οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και οι υπαίθριοι χώροι προσκαλούν τους κατοίκους να χαλαρώσουν, να συναντηθούν και να απολαύσουν το μεσογειακό κλίμα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα οικιστικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, αναδεικνύοντας παράλληλα τα στοιχεία που κάνουν τη ζωή στην Κύπρο τόσο ελκυστική.

Η διάκριση στα European Property Awards αποτελεί σημαντική αναγνώριση αυτού του οράματος και της προσοχής που έχει δοθεί στη δημιουργία μιας ανάπτυξης όπου το ευρύτερο περιβάλλον έχει εξίσου ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινή εμπειρία με την ίδια την κατοικία.

Διπλή διάκριση, κοινή φιλοδοξία

Παρότι το Minthis και το Elysia Blu εκφράζουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη κατοικία, στηρίζονται στην ίδια πεποίθηση της Pafilia: η ουσιαστική αξία μιας ανάπτυξης αποτυπώνεται στις εμπειρίες που προσφέρει, στις σχέσεις που ενθαρρύνει και στη συμβολή της στη ζωή των ανθρώπων.

Η διπλή αυτή επιτυχία αποτελεί επίσης ευκαιρία να αναγνωριστεί η συμβολή των ανθρώπων πίσω από τα έργα. Οι ομάδες της Pafilia, οι αρχιτέκτονες, οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες της, με την τεχνογνωσία, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωσή τους, μετατρέπουν φιλόδοξες ιδέες σε τόπους που οι κάτοικοί τους αποκαλούν με περηφάνια σπίτι τους.

Καθώς η Pafilia πλησιάζει τη συμπλήρωση 50 χρόνων πορείας, οι νέες αυτές διακρίσεις προσφέρουν την ευκαιρία να γιορτάσει όσα έχει πετύχει και να κοιτάξει το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Με οδηγό τη φιλοσοφία «Homes for Life», η Pafilia συνεχίζει να δημιουργεί περισσότερα από ξεχωριστά ακίνητα. Δημιουργεί τόπους όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι ανήκουν, εμπειρίες που γίνονται πολύτιμες αναμνήσεις και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.