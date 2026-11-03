Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ενώπιον ποινικών ευθυνών αναμένεται να βρεθούν οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση του πάρτι Halloween στη Λεμεσό, στο οποίο ανήλικοι φέρονται να κατανάλωσαν αλκοόλ, με ορισμένους να παρουσιάζουν αδιαθεσία και να χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει καταθέσεις από γονείς και παιδιά, ενώ στο πλαίσιο της διερεύνησης αναμένεται να ανακριθούν ο διοργανωτής της εκδήλωσης και ο επιχειρηματίας του υποστατικού.

Όπως ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, έχουν ήδη ληφθεί αρκετές καταθέσεις από γονείς και ανήλικους, ενώ αναμένεται να ανακριθούν ο διοργανωτής του πάρτι και ο επιχειρηματίας του υποστατικού. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φάκελος της υπόθεσης θα προωθηθεί για την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον όσων προκύψει ότι εμπλέκονται.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως δεν διενεργήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος στην είσοδο του υποστατικού, με αποτέλεσμα να επιτραπεί η είσοδος σε ανήλικους. Παράλληλα, από τις μαρτυρίες που έχουν εξασφαλιστεί προκύπτει ότι σε νεαρά πρόσωπα διατέθηκαν οινοπνευματώδη ποτά, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης αλκοόλ, ορισμένοι ανήλικοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία και τάσεις λιποθυμίας, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν σε νοσηλευτήρια, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια απολύθηκαν.

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των γονέων, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι αρχικά είχαν πληροφορηθεί πως τα παιδιά τους θα μετέβαιναν σε διαφορετικό χώρο, όπου θα πραγματοποιείτο το πάρτι.

Ωστόσο, την τελευταία στιγμή ενημερώθηκαν για την αλλαγή του υποστατικού, ενώ, σύμφωνα με όσα τους είχαν αναφέρει τα παιδιά τους, δεν θα προσφέρονταν αλκοολούχα ποτά, αλλά μόνο σνακ και άλλα αναψυκτικά.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ για την παρουσία ανήλικων στο υποστατικό. Όταν μέλη της μετέβησαν στο σημείο, το κέντρο είχε ήδη κλείσει και αρκετοί ανήλικοι βρίσκονταν εκτός του χώρου. Ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και η λήψη καταθέσεων, ενώ το ίδιο βράδυ έγινε και καταγγελία στον διαχειριστή του υποστατικού.

Σε σχέση με τον 16χρονο που νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ο κ. Κυριάκου διευκρίνισε ότι ο τραυματισμός του σημειώθηκε εκτός του υποστατικού, κατά την αποχώρηση νεαρών από το νυχτερινό κέντρο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Ερωτηθείς κατά πόσο διενεργούνται έλεγχοι σε χώρους διασκέδασης για την παρουσία και κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι, ενώ όταν περιέρχονται στην αντίληψη της Αστυνομίας σχετικές πληροφορίες, προχωρεί σε καταγγελίες. Όπως σημείωσε, έχουν γίνει αρκετές τέτοιες καταγγελίες από τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλημάτων, με την επιβολή εξώδικων προστίμων ή άλλων μέτρων, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.