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Στον εντοπισμό του προσώπου που διοργάνωσε το επίμαχο πάρτι Halloween σε παραλιακό υποστατικό της Λεμεσού προχώρησαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, με τις έρευνες την ίδια ώρα να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο διοργανωτής αναμένεται να κληθεί για κατάθεση και ακολούθως να κατηγορηθεί, ενώ για κατάθεση θα κληθεί και ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, όπου δεκάδες ανήλικοι κατανάλωσαν αλκοόλ, με 13 και πλέον εξ αυτών να καταλήγουν σε νοσηλευτήρια και έναν 16χρονο να νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου.

Οι εξετάσεις των ανακριτών συνεχίζονται με τη λήψη πρόσθετων καταθέσεων από γονείς και μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται πληροφορία σύμφωνα με την οποία ορισμένοι από τους ανήλικους φέρονται να είχαν αγοράσει μπουκάλια βότκας, από τα οποία έβαζαν οι ίδιοι ποτό στα ποτήρια τους κατά τη διάρκεια του πάρτι. Η συγκεκριμένη πληροφορία διερευνάται και αξιολογείται στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο με κάταγμα κρανίου. Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε στο έδαφος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Συνολικά, πέραν των 13 παιδιών, ηλικίας 15 έως 17 ετών, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσηλευτήρια μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο το αλκοόλ που καταναλώθηκε να ήταν νοθευμένο.

Για την υπόθεση διερευνώνται αδικήματα που αφορούν την παράνομη είσοδο ανηλίκων σε νυχτερινό κέντρο και την παράνομη πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.