Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ολοένα και πιο συντονισμένα προωθεί η Αστυνομία στην Πάφο και ιδιαίτερα στο διαμέρισμα Χρυσοχούς την εκστρατεία της για πρόληψη της νεανικής οδικής παραβατικότητας. Μετά και τα νέα περιστατικά εντοπισμού ανήλικων οδηγών, παρά την αυστηροποίηση των μέτρων και την εντατικοποίηση της καμπάνιας, η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες της για αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος που εξελίσσεται σε μάστιγα εδώ και χρόνια.

Σε αυτά τα πλαίσια, μέλη της Τροχαίας Πάφου και του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς, βρίσκονται ξανά στους δρόμους σε καθημερινή βάση με κύρια προσοχή εστιασμένη στην πάταξη του φαινομένου της οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων από ανήλικους, φαινόμενο που είναι διαχρονικά πολύ έντονο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα.

Ένας ακόμη ανήλικος εντοπίσθηκε στο τιμόνι την Κυριακή, ενώ το προηγούμενο διάστημα και σε περίοδο μόλις τριών μηνών, εντοπίστηκαν άλλοι έξι ανήλικοι, ηλικιών από 15 μέχρι 17χρόνων, να οδηγούν αυτοκίνητα χωρίς να είναι κάτοικοι άδειας οδηγού και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Στις δύο εκ των τεσσάρων περιπτώσεων μάλιστα, τα οχήματα δεν έφεραν πινακίδες εγγραφής, ενώ είχαν και παραποιημένο αμάξωμα.

Τα οχήματα, διαπιστώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ότι ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα των ανηλίκων και έχουν κατασχεθεί.

Η προσπάθεια, σύμφωνα με τους επιτελείς της δύναμης θα εντατικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, λόγω των επικείμενων εορτών και των διακοπών των μαθητών, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν φέτος μαύρα Χριστούγεννα για κάποιες οικογένειες.