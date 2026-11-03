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Κουτσουρεμένο οδηγείται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοθετικό πακέτο για το νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο. Και αυτό γιατί η συζήτηση του κύριου μέρους του νομοσχεδίου, που αλλάζει τις διαδικασίες προσλήψεων και αποτελεί τον βασικό κορμό των αλλαγών, μεταφέρεται για τη νέα χρονιά.

Το νέο σύστημα προσλήψεων θα εφαρμοστεί το 2028, καθώς, ακόμη και αν η Βουλή ενέκρινε σήμερα το σχετικό νομοσχέδιο, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) δεν θα προλάβαινε να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές. Η ΕΔΥ υποστήριξε πως χρειάζονται πέραν των έξι μηνών για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές στο μηχανογραφικό της σύστημα.

Μάλιστα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα για τα οποία τα κόμματα ζητούν επιπρόσθετες διευκρινίσεις. Συνεπώς, ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος θα τεθούν οι προτάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες μεταφέρουν τις κυβερνητικές εξετάσεις για τη νέα χρονιά, ενώ παράλληλα μεταθέτουν και τα χρονοδιαγράμματα κατάθεσης στη Βουλή των καταλόγων με τις θέσεις πρώτου διορισμού που θα ανοίξουν το 2027.

Πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις

Συγκεκριμένα, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα τεθούν προς έγκριση την Πέμπτη, οι κυβερνητικές γραπτές εξετάσεις για την επόμενη χρονιά θα διεξαχθούν από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος Απριλίου.

Οι κυβερνητικές εξετάσεις, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, θα διεξαχθούν για τις θέσεις στη μισθολογική κλίμακα Α7, στην κλίμακα Α8 και στις κλίμακες Α9 και Α11.

Αρχικά, το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμούσε να διεξαχθούν μεταξύ Δεκεμβρίου 2026 και Μαρτίου 2027, ωστόσο η Υπηρεσία Εξετάσεων δεν θα προλάβαινε να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται πως, βάσει της σημερινής νομοθεσίας, οι κυβερνητικές εξετάσεις διεξάγονται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους από την Ειδική Επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

Στο μεταξύ, η δεύτερη ρύθμιση που θα τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη αφορά την κατάθεση στο Κοινοβούλιο των καταλόγων με τις θέσεις εισδοχής στο Δημόσιο.

Βάσει της σημερινής νομοθεσίας, η Κυβέρνηση θα πρέπει να καταθέτει στη Βουλή τους καταλόγους με τις θέσεις για τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών γραπτών εξετάσεων.

Λόγω των νέων δεδομένων, το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει μέχρι το τέλος του μήνα τους καταλόγους με τις θέσεις, τους οποίους θα εξετάσουν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, προκειμένου να εγκριθούν από την Ολομέλεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βουλή δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία αλλαγή στους καταλόγους θέσεων.

Οι αλλαγές στο νέο σύστημα

Το νέο σύστημα προσλήψεων στην κρατική μηχανή προβλέπει ριζικές αλλαγές, με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η κάλυψη των κενών θέσεων.

Συγκεκριμένα, οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο θα διενεργούνται από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Επίσης, δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης θα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους η εξεταστέα ύλη και η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της.

Η προκήρυξη των θέσεων θα γίνεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, δηλαδή τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται εντός τριών εβδομάδων από την προκήρυξη μιας θέσης.

Τέλος, οι υποψήφιοι που θα διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις θα πρέπει να δηλώνουν τη σειρά προτίμησής τους για όλες τις θέσεις που διεκδικούν.