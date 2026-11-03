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Μετά από πολύ καιρό, πέραν των αυξήσεων στις τιμές διαφόρων προϊόντων διαπιστώθηκαν και μειώσεις. Σύμφωνα με έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν αυξήσεις στις μέσες λιανικές τιμές 17 προϊόντων οι οποίες κυμαίνονται από 5% μέχρι 15.31%. Την ίδια ώρα, η έρευνα κατέδειξε μειώσεις στις τιμές 35 προϊόντων οι οποίες κυμαίνονται από 5% μέχρι 12,17% καθώς και μικρή υπαναχώρηση της συνολικής μέση τιμής των 476 προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Ο Σύνδεσμος αποδίδει τις μειώσεις στις τιμές ειδικά στις παιδικές τροφές και στον καφέ, στην εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ.

Μπορεί να καταγράφονται μειώσεις σε κάποια προϊόντα, ωστόσο, η ακρίβεια είναι τόσο έντονη με αποτέλεσμα οι μειώσεις να είναι ανεπαίσθητες για τους καταναλωτές. Από την άλλη η κυβέρνηση υποστηρίζει πως από το 2023 μέχρι σήμερα διέθεσε €1 δισ. μέσω πέντε πακέτων στήριξης για την συγκράτηση της ακρίβειας. Ωστόσο, οι τιμές ανεβαίνουν τόσο ραγδαία με αποτέλεσμα να απορροφούν τα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία προβλέπουν μείωση ή μηδενικό ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και επιδότηση του ηλεκτρισμού.

Ε.ΠΑ