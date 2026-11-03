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Αρχίζει αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τα φοιτητικά επιδόματα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, που αφορούν Ελλαδίτες και Κύπριους επαναπατρισθέντες φοιτητές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδόματα έχουν οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2025/2026 σε ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου, ενώ η οικογένειά τους διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς και επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2025/2026 σε ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Υπηρεσίας (https://sg-yxe.mof.gov.cy), η οποία ανοίγει για υποβολή αιτήσεων την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, ώρα 10:00.

Για να υποβάλουν αίτηση, οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login, δηλαδή τον προσωπικό λογαριασμό με τον οποίο οι πολίτες έχουν ασφαλή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους. Όσοι δεν διαθέτουν ήδη λογαριασμό μπορούν να τον δημιουργήσουν ΕΔΩ

Οι Κύπριοι επαναπατρισθέντες αιτητές πρέπει επιπλέον να ταυτοποιήσουν τον λογαριασμό τους. Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω e-banking, με βιντεοκλήση ή με επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με την ταυτότητά τους. Δείτε οδηγίες ΕΔΩ

Για τους Ελλαδίτες αιτητές δεν απαιτείται ταυτοποίηση του λογαριασμού.

ΚΥΠΕ