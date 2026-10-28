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Αυξημένα κονδύλια, διευρυμένα εισοδηματικά όρια και περισσότερα χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο φοιτητικών επιδομάτων, που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Με πρόταση του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, εγκρίθηκε η διάθεση €11,5 εκατ., έναντι €10 εκατ. πέρσι, ενώ με δεύτερη απόφαση παραχωρούνται €1,2 εκατ. σε οικογένειες Ελλαδιτών και επαναπατρισθέντων Κυπρίων φοιτητών. Συνολικά, τα κονδύλια ανέρχονται στα €12,7 εκατ., αυξημένα κατά €1,7 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ποιοι επωφελούνται

Στην πράξη, οι αλλαγές μεγαλώνουν το εύρος των δικαιούχων, καθώς το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά €5.000, από τις €39.000 στις €44.000 για οικογένειες με δύο εξαρτώμενα παιδιά. Στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις €64.000 και αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όσες έχουν περισσότερα από πέντε εξαρτώμενα παιδιά.

Στα €500 το αεροπορικό εισιτήριο

Αυξημένο κατά €200 θα είναι το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου, το οποίο από €300 ανεβαίνει στα €500, υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων δαπανών μετακίνησης. Τα επιδόματα καλύπτουν, επίσης, δαπάνες διαβίωσης και σίτισης, ενώ προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση €500 για τους πρωτοετείς φοιτητές. Η παραχώρησή τους γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, βάσει της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης κάθε οικογένειας.

Στήριξη σε Ελλαδίτες και επαναπατρισθέντες

Ξεχωριστή πρόνοια αφορά οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο, με μόνιμη διαμονή των γονέων τους στην Ελλάδα, καθώς και επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων, των οποίων τα παιδιά σπουδάζουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Στις εν λόγω κατηγορίες θα διατεθούν €1,2 εκατ., αυξημένα κατά €200.000, καθώς λόγω της προηγούμενης διαμονής τους στο εξωτερικό δεν καλύπτονται από την κανονική κρατική φοιτητική χορηγία, η συνολική δαπάνη της οποίας υπερβαίνει τα €30 εκατ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς. Απαραίτητος είναι ο λογαριασμός CY Login, ο οποίος πρέπει να είναι ταυτοποιημένος για τους Κύπριους επαναπατρισθέντες, όχι όμως για τους Ελλαδίτες αιτητές.

Κεραυνός: Στο επίκεντρο η ακρίβεια

Την ανάγκη αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών να μην αφήνουν εκτός στήριξης οικογένειες με πραγματικές ανάγκες, υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, εξηγώντας το σκεπτικό των αποφάσεων. Ο υπουργός, επισήμανε ότι η αναπροσαρμογή λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες διαβίωσης που προκαλούν η ενεργειακή κρίση και το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, επηρεάζοντας φοιτητές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να διασφαλίζει πως «η οικονομική ανάπτυξη μεταφράζεται σε πραγματική στήριξη για κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη», με σεβασμό στη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.